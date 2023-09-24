الكيلو بـ27 جنيها.. انفراجة في أسعار السكر قريبا.. وتحركات حكومية لضبط الأسواق

شهدت الأسواق المحلية تحركات طفيفة في أسعار السكر اليوم الأحد، وذلك في ظل زيادة معدلات التضخم والاستهلاك، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من السكر ما بين 27 إلى 30 جنيهاً ووصل سعر السكر الفاخر والحر إلى 38 جنيها فى المحال التجارية والهايبرات.

أسعار السكر في الأسواق

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في سعر السكر، حيث قفز سعر الطن من 32 ألفا ليسجل 35 ألف جنيه حاليا، بزيادة حوالي 3 آلاف جنيه مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، فيما يتراوح سعره للمستهلك من 33 إلى 35 جنيها للكيلو.

وأضاف المنوفي، أن ارتفاع أسعار السكر غير مبرر، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير، ولا يوجد أي نقص في السكر بالسوق، والمخزون الاستراتيجي آمن ويكفي حتى شهر أبريل المقبل، فضلا عن قرار مد حظر تصدير السكر بأنواعه للسوق الخارجي مدة 3 أشهر أخرى، من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وطالب المنوفي، بضرورة كتابة السعر على العبوات، حتى يتوقف التذبذب في سعر سلعة السكر واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم، كما يسهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعر، أي المسعرة، إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.

وتوقع المنوفي المزيد من الارتفاعات في أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، ليصل سعره إلى 40 جنيها في الأسواق، إذا لم تتدخل الحكومة لضبط الأسعار وعدم إتاحة الفرصة للتلاعب فيها، حتى لا تنفلت ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.

وقال أحد التجار بسوق الجملة، إن سعر لفة السكر التي تحتوي على 10 كيلو زادت حوالي 85 جنيها، وأصبحت 360 جنيها بدلا من 275.

وأكد التاجر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر طن السكر السائب وصل اليوم إلى 35 ألف جنيه، بزيادة أكثر من 5 آلاف جنيه خلال أقل من 3 أيام، فيما تراوح سعر طن السكر المعبأ بين 36 و37.5 ألف جنيه.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية ، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر بدأت منذ 20 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل.

تجديد حظر تصدير السكر

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود عجز في كميات السكر بالأسواق المحلية، مع اعلان أسعار السكر اليوم، حيث يبلغ حجم إنتاج المحاصيل السكرية حوالى 30 مليون طن ويصل نصيب الفرد إلى 5,6 كيلو جرام، خاصة أن السكر يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى يبحث عن أسعارها ملايين المستهلكين يومياً.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير السكر في الأسواق المحلية وزيادة المخزون الاستراتيجي منه، وإعلان أسعار السكر اليوم، وذلك للحفاظ على معدلات أسعار السكر بالأسواق مع الحد من احتكار السكر والتلاعب في الأسعار، نظراً لزيادة الاستهلاك مع حلول المولد النبوي الشريف، مؤكدة على استمرار العمل على أسعار السكر اليوم في مختلف الأسواق المحلية، وذلك للحفاظ على معدلات الأسعار، لافتة إلى التعاقد على استيراد 150 ألف طن سكر خام من خلال هيئة السلع التموينية لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك والحفاظ على استقرار أسعار السكر.

وارتفع سعر الطن بنحو 5700 جنيه دفعة واحدة، مقارنة بمستواه الأسبوع الماضي، ووصل متوسط سعر طن السكر اليوم إلى 30 ألف جنيه، مقابل سعر 24300 جنيه الأسبوع الماضي.

كما بلغ متوسط سعر السكر المعبأ شركات قطاع خاص نحو 35 جنيها، ليبلغ أقل سعر لكيلو السكر نحو 20 جنيهًا بالمنافذ الحكومية مقابل 40 جنيهًا أعلى سعر له في السوق، فيما يسجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه.

وكشف تقرير الإنتاج الزراعي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل السكرية سجل 30 مليونا و6 آلاف طن عام 2022 مقابل 25 مليونا و62 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 17.3% كما بلغ نصيب الفرد 5.6 كيلو جرام.

وأشار التقرير إلى أن إنتاج مصر من قصب السكر بلغ 15 مليونًا و860 ألف طن عام 2022 مقابل 15 مليونًا و340 ألف طن بنسبة زيادة قدرها 3.4% وحققت مصر اكتفاءً ذاتيا بنسبة 100.1% خلال العام الماضي.