بقيمة 672.14 دولار للطن.. أسعار السكر الأبيض عالميا وسبب ارتفاعه| تفاصيل

ارتفعت أسعار السكر الأبيض المكرر حتى أغسطس الجارى، وزيادة أسعار السكر الخام حتى أكتوبر 2023 المقبل .



واضاف تقرير غرفة الصناعات الغذائية عن اسعار السلع الغذائية العالمية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ارتفاع أسعار السكر الأبيض المكرر خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 672.14 دولار للطن مقارنة بشهر مايو الماضي والتي سجلت فيه نحو 707.26 دولار ، وكذلك ارتفعت بمعدل سنوي 19.7%

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار السكر الخام المستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر خلال يونيو الماضي لتسجل نحو 544.1 دولار للطن في مقابل 567.69 دولار للطن خلال مايو الماضي ، بينما زادت بمعدل سنوي بنسبة 33.6%