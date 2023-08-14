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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 672.14 دولار للطن.. أسعار السكر الأبيض عالميا وسبب ارتفاعه| تفاصيل

صدى البلد

ارتفعت أسعار السكر الأبيض المكرر حتى أغسطس الجارى، وزيادة أسعار السكر الخام حتى أكتوبر 2023 المقبل .


واضاف تقرير غرفة الصناعات الغذائية  عن اسعار السلع الغذائية العالمية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه ارتفاع أسعار السكر الأبيض المكرر خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 672.14 دولار للطن مقارنة بشهر مايو الماضي والتي سجلت فيه نحو 707.26 دولار ، وكذلك ارتفعت بمعدل سنوي 19.7%

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار السكر  الخام المستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر خلال يونيو الماضي لتسجل نحو 544.1 دولار للطن في مقابل 567.69 دولار للطن خلال مايو الماضي ، بينما زادت بمعدل سنوي بنسبة 33.6%

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