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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة جنوب السودان.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

انتهت منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027 للمجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر ومالاوي وأنجولا وجنوب السودان.

ونجح منتخب مالاوي في الفوز على منتخب جنوب السودان بنتيجة 2-1، بينما سقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي أمام منتخب أنجولا على استاد القاهرة.

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب

المنتخب

النقاط

1

مالاوي

3

2

أنجولا

1

3

مصر

1

4

جنوب السودان

0

 

مواجهة جنوب السودان

ويواجه منتخب مصر منتخب جنوب السودان يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا.

 

تعادل منتخب مصر أمام أنجولا

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة سيطرة على مجريات اللقاء من جانب منتخب مصر وشكل خطورة في فرصتين على مرمى أنجولا، إحداهما من محمود صابر الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتخرج بجوار القائم، والأخرى على يد محمد صلاح الذي سدد الكرة ولكن حارس أنجولا تصدى له.

وألغى حكم اللقاء هدفا لصالح منتخب مصر سجله مصطفى زيكو بداعي التسلل في الدقيقة 22 من انطلاق المباراة.

وخرج محمد صلاح في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، ونزل بدلا منه أحمد مصطفى زيزو، كما خرج هيثم حسن ودخل بدلا منه حمزة عبد الكريم، وشكل منتخب مصر خطورة على مرمى أنجولا ولكن دون تسجيل أهداف.

وبتلك النتيجة يحصد المنتخبين على النقطة الأولى لهما في التصفيات ليحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية، ويحتل منتخب أنجولا المركز الثاني.

منتخب مصر منتخب جنوب السودان كأس الأمم الإفريقية

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