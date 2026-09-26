قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: رسائل مدبولي تؤكد ثوابت الدولة.. الأمن المائي وحقوق الفلسطينيين والتنمية العادلة ملفات لا تقبل المساومة
الصين ترفض العمليات العسكرية الأحادية وتدعو لحل الدولتين في فلسطين
دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
ترامب يرفض المقترح الإيراني بهدنة 7 أيام وإعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط
توقيف زوجين إسرائيليين في الجبل الأسود بحوزتهما معدات تجسس ومليون يورو
حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا
من 5 جنيهات | تشغيل ثاني مراحل الأتوبيس الترددي BRT.. المحطات وأسعار التذاكر
ترامب: إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبداً
مصرع 6 أشخاص بينهم 4 سياح أمريكيين في اليونان.. اعرف السبب
تحذير عاجل من فيروسات تصيب طلاب المدارس مع بداية العام الدراسي.. الأسباب والأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، عندما يحل ضيفًا على منتخب جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

يواجه منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، نظيره جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، في مدينة جوبا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

بعثة منتخب مصر تتوجه إلى جوبا غدًا

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب مصر إلى مدينة جوبا غدًا الأحد 27 سبتمبر، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مواجهة جنوب السودان.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.

تعادل سلبي أمام أنجولا

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وحصد كل منتخب نقطة واحدة من المواجهة، لتبقى المنافسة مفتوحة في المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى كالتالي:

مالاوي – 3 نقاط

أنجولا – نقطة واحدة

مصر – نقطة واحدة

جنوب السودان – دون نقاط

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام جنوب السودان من أجل تعزيز موقفه في جدول المجموعة ومواصلة المنافسة على التأهل إلى النهائيات.

قائمة منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان

وتضم قائمة منتخب مصر للمباراة كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، محمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

ويطمح منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى العودة من جوبا بالنقاط الثلاث، وتعويض التعادل أمام أنجولا، قبل استكمال مشوار التصفيات خلال المواعيد المقبلة.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2027 منتخب جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

حسام عبدالمجيد

شيكابالا: حسام حسن عاقب محمد عبد المنعم .. وأختار حسام عبدالمجيد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يغادر لجنوب السودان غدا الأحد

منتخب مصر

موعد سفر منتخب مصر إلى جنوب السودان

مانشيني

صدمة في بداية الولاية الثانية.. مانشيني وإيطاليا تحت الضغط

بالصور

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

إطلالة كاجوال.. ليلى علوي تبهر متابعيها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة تشبع الرغبة الشديدة في تناول السكر.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد