موعد مباراة منتخب مصر جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض ثاني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، عندما يحل ضيفًا على منتخب جنوب السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

يواجه منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، نظيره جنوب السودان يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، في مدينة جوبا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد التعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات.

بعثة منتخب مصر تتوجه إلى جوبا غدًا

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب مصر إلى مدينة جوبا غدًا الأحد 27 سبتمبر، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مواجهة جنوب السودان.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.

تعادل سلبي أمام أنجولا

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وحصد كل منتخب نقطة واحدة من المواجهة، لتبقى المنافسة مفتوحة في المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى كالتالي:

مالاوي – 3 نقاط

أنجولا – نقطة واحدة

مصر – نقطة واحدة

جنوب السودان – دون نقاط

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام جنوب السودان من أجل تعزيز موقفه في جدول المجموعة ومواصلة المنافسة على التأهل إلى النهائيات.

قائمة منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان

وتضم قائمة منتخب مصر للمباراة كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، عمر فايد، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، علي محمود، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، هيثم حسن، محمد صلاح.

خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

ويطمح منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى العودة من جوبا بالنقاط الثلاث، وتعويض التعادل أمام أنجولا، قبل استكمال مشوار التصفيات خلال المواعيد المقبلة.