10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

يبحث الكثير عن سعر السكر اليوم في مصر ، بعدما ارتفع سعره خلال الأيام المضية ليصل إلى بدءا من 29 وحتى 35 حسب المنطقة، خاصة بعد قرار الحكومة الأخير.

10 جنيهات فرق

من جانبه قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة إن الحكومة توفر السكر في معارض أهلا مدارس حاليًا بسعر 20 جنيهًا للكيلو، ويستطيع المواطن شراء حتى 5 كيلوجرامات، بفارق نحو 10 جنيهات في كل كيلو مقارنة بأسعار الخارج في المتوسط.

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وأعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية ، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل.

السكر

وليس هذا هو القرار الأول للحظر تن إذ قررت الحكومة حظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.

في المقابل ، تابع هشام الدجوي أنه لا يوجد أي نقص في السكر بالسوق، والمخزون الاستراتيجي آمن ويكفي حتى شهر أبريل المقبل.

أسعار السكر اليوم في مصر

وتبدأ أسعار السعر من 32000 جنيه للطن جملة ، فيما يصل للمستهلك بدءا من 33 -35 جنيها، ومن المتوقع نزول أسعار السكر الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة بحظر التصدير.

وكان حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إن ارتفاع أسعار السكر غير مبرر، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير.