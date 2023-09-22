بشرى سارة .. علماء أمريكيون يكتشفون جهازًا جديدًا لعلاج السكر |تفاصيل

كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، تفاصيل الجهاز الجديد الذي أعلن عنه علماء أمريكيون لعلاج مرض السكر وانتاج خلايا الأنسولين.

وقال “حمدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر": "الجهاز الجديد الذى أعلن عنه علماء أمريكيون يعطي الأكسجين للخلايا حتي تتمكن من إنتاج الأنسولين.

وأوضح: "الجهاز الجديد الذي أعلن عن علماء أمريكيون لعلاج مرضى السكر يعمل على تخليق خلايا جديدة تفرز الأنسولين، وتم تجريب الدواء على 6 حالات.

وأكمل: "الدواء الجديد سيكون متاحًا خلال فترة من 5 لـ 6 سنوات، وسيحدث نقلة في حالة ما نجحت التجارب الحالية".