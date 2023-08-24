أسامة حمدي يحذر مرضى السكر من تناول الدهون المشبعة في اللحوم

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن الدهون المشبعة في اللحوم ضارة جدا على مرضى السكر،عكس الألبان، مؤكدا ان دهون اللحوم المخلقة مثل اللانشون والهوت دوج، كونها تشمل مواد مضرة للقلب.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه لا بد من عدم الإكثار من تناول اللحوم الحمراء لمدة مرة أو مرتين أسبوعيا، لافتا إلى أن الألبان المخمرة مثل الزبادي واللبن الرايب مفيدة جدا كونها تحسن بكتيريا الأمعاء.

الإضرار بمرضى السكر

ونفى أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، ما يتردد حول تسبب الجبن الرومي في الإضرار بمرضى السكر.