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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ 28 جنيها.. بشرى للمواطنين بشأن أسعار السكر بعد قرار الحكومة

أسعار السكر
أسعار السكر

تسعي الحكومة إلي توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة فى ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع كما أنها لم تدخر جهدا فى خفض أسعار  السلع ومنها السكر ومواجهة جشع التجار.

خفض أسعار السكر 


ومن خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات سعت  الحكومة إلي توفير  السكر بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المعارض التي انتشر فى كافة ربوع مصر بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

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وشهدت أسعار السكر خلال الأيام القليلة الماضية حالة تراجع كبير نتيجة قرب موسم حصاد قصب السكر وأيضا زيادة المعروض فى الأسواق .

وسجلت أسعار السكر هبوطا حيث تبدأ أسعار السكر من 28 جنيها للكيلو حيث قامت وزارة التموين بتوفير السكر بكميات كبيرة الأمر الذي يلغي احتكار التجار وإخفاءهم لكميات من السكر، ما يؤدي إلى انخفاض سعر السكر في السوق.

بشري سارة بشأن أسعار السكر 


وفى إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

وقف تصدير السكر


وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.

 

أسعار السلع

- أسعار السكر المعبأ  28.06 جنيه للكيلو.

- أسعار الأرز المعبأ 28.37، جنيه للكيلو.

- فيما سجل سعر الفول المعبأ 39.51 جنيه للكيلو.

- أسعار الدقيق المعبأ 22.42 جنيه للكيلو.

- سعر زيت عباد الشمس2023: 63.62 جنيه للتر.

- سعر المكرونة المعبأة 23.33 جنيه للكيلو.

- سعر سجّل العدس المعبأ 47.38 جنيه للكيلو.

- سعر زيت الذرة كريستال 75.81 جنيه للتر.

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الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وفى وقت سابق أوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل 2024 لافتا إلى إن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير، فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير.

 

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