تذبذب يضرب أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. تفاصيل

عاودت أسعار الذهب الارتفاع مساء تعاملات اليوم الثلاثاء 26-9-2023، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا.

وكنت قد شهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحركات ما بين صعود وهبوط خلال التعاملات، حيث تحركت أسعار الذهب أكثر من 5 مرات خلال التعاملات.

ولكن التذبذب في سعر الذهب كان محدودا مقارنة بالتذبذب القوي الذي شهدته الاسعار خلال الاشهر الماضية.

يواجه الذهب ضغوط سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,884 شراء 1,893

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,512 شراء 2,523 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,303 شراء 2,313 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,198 شراء 2,208 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,884 شراء 1,893 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,465 شراء 1,472 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,256 شراء 1,262 الاونصة بيع 78,123 شراء 78,479 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,584 شراء 17,664 الكيلو بيع 2,512,000 شراء 2,523,429

سعر الذهب الآن في مصر

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء بيع 2,512 شراء 2,523

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء بيع 2,198 شراء 2,208

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18: بيع 1,884 شراء 1,893

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14 بيع 1,465 شراء 1,472

سعر الجنيه الذهب