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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب يضرب أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. تفاصيل

صدى البلد

عاودت أسعار الذهب الارتفاع مساء تعاملات اليوم الثلاثاء 26-9-2023، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا.

وكنت قد شهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحركات ما بين صعود وهبوط خلال التعاملات، حيث تحركت أسعار الذهب أكثر من 5 مرات خلال التعاملات.

 ولكن التذبذب في سعر الذهب كان محدودا مقارنة بالتذبذب القوي الذي شهدته الاسعار خلال الاشهر الماضية.

 

 يواجه الذهب ضغوط سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.

 

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,884 شراء 1,893

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أسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب عيار 24بيع 2,512 شراء 2,523
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,303 شراء 2,313
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,198 شراء 2,208
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,884 شراء 1,893
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,465 شراء 1,472
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,256 شراء 1,262
الاونصةبيع 78,123 شراء 78,479
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,584 شراء 17,664
الكيلوبيع 2,512,000 شراء 2,523,429

 

 

سعر الذهب الآن في مصر 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء بيع 2,512 شراء 2,523

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم  من عيار 18: بيع 1,884 شراء 1,893

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14  بيع 1,465 شراء 1,472

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، بيع 17,584 شراء 17,664جنيه.
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