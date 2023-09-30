شعبة الدواجن توضح حجم التخفيضات بأسعار الأعلاف بعد تحرك الحكومة

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحكومة تحركت تحركات إيجابية لحل أزمة الدواجن التي ظهرت في وقت سابق.



وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الجميع اعترف بوجود أزمة، والحكومة وفرت مستلزمات الإنتاج لـ الأسواق، موضحًا أن الأعلاف تمثل 70% من تربية الدواجن.



ولفت إلى أن أسعار الأعلاف انخفضت، بعد أن وصلت في مرحلة لـ ارتفاع لا يمكن لأحد أن يتصوره، موضحًا أن الصويا قد وصل سعر الطن به لـ 43 ألف، والذرة وصل لـ 22 ألف، والعلف وصل لـ 30 ألف.



وأشار إلى أن سعر طن العلف أنخفض من 30 ألف لـ 18 ألفا، و الذرة انخفض من 22 ألفا لـ 10 آلاف، و الصويا انخفضت من 43 ألفا لـ 23 ألفا.



وأوضح أن المنتج الرئيسي لـ صناعة الدواجن انخفضت كثيرًا، ولكن قلة المعروض سبب عدم الانخفاض، وأن ارتفاع أسعار الدواجن الآن ليس مرتبط بسعر العلف، والأسواق تحتاج رقابة.



