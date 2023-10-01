الاسترليني انخفض.. أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاحد 1-10-2023، بقيمة 16 - 19 قرشا للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

وسجل سعر الجنيه الاسترليني في أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري وبنك مصر" 37.45 جنيه للشراء و37.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 37.57 جنيه للشراء و37.97 جنيه للبيع .

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.44 جنيه للشراء و37.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" استقرارا في الشراء وارتفاعا في البيع بقيمة 15 قرشا في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية .



ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.46 جنيه للشراء و32.75 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.56 جنيه للشراء، و32.86 جنيه للبيع.



وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.51 جنيه للشراء و32.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم /الأحد/ وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري



وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.