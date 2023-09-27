عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر فائدة.. تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

صدى البلد

طرح بنك مصر شهادات دولارية بعائد متميز يصل إلى 27% يدفع مقدما.

 

شهادات بنك مصر 

 

ووفقا لما أعلنه ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويقد موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل شهادة القمة وشهادة إيليت المطروحة من قبل بنك مصر 

txt

فلوسك مش مربوطة..أعلى فائدة على حسابات التوفير في مصر يصل لـ 20%

txt

إقبال ممتاز.. أيهما افضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»| تفاصيل

txt

الإقبال كبير.. كل ما تريد معرفته عن شهادتي «أيليت» و«الأهلي بلس»

txt

تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة الجنيه الآن


شهادة القمة من بنك مصر 

 

 شهادة "القمة" ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع، ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

شهادة "إيليت" ذات عائد 7%

كما أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر الدائم على تلبية احتياجات عملائه المتنوعة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع احتياجات العملاء، و التطوير الدائم لأوعية البنك الادخارية، يطلق بنك مصر شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.

 كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات، هذا ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

هذا ويعد طرح تلك الشهادات استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء جدد، حيث يسعى البنك دائماً لزيادة الحصة السوقية مع تلبية جميع احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

 

 

 

 

شهادات بنك مصر شهادة القمة أيليت بنك مصر طرح شهادات جديد شهادات الاستثمار سعر الفائدة شهادة بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

بعد الزيادة الكبيرة فيه| موعد انخفاض أسعار السكر رسميًا

10 تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ بعد رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة الجنيه الآن

تذبذب يضرب أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. تفاصيل

فلوسك مش مربوطة..أعلى فائدة على حسابات التوفير في مصر يصل لـ 20%

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمه عيار 21 الان

"الإحصاء" يتسلم رئاسة الاجتماع الـ41 للجنة الفنية الدائمة للإحصاء بجامعة الدول العربية

محمود محيي الدين: التكيف مع تغير المناخ يتطلب مضاعفة جهود التمويل والتنفيذ

وزارة التخطيط تطلق البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة "دفعة لغة الإشارة"

وزيرة التخطيط: مصر أول دولة في أفريقيا والشرف الأوسط تطلق السندات الخضراء

ترشيحاتنا

يصارع الموت.. استغاثة لإنقاذ مصري داخل مستشفى بلندن قبل حدوث كارثة

سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال العبث بالملصق الإلكتروني بما يفقده صلاحيته

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. الشروط والرابط الرسمي

بورسعيد.. التأمين الصحي الشامل: قدمنا 9.8 مليون خدمة صحية للمواطنين بالمحافظة

ظهرت بوجهها| القصة الكاملة للمنشدة المنتقبة.. وسبب خلعها النقاب بشكل مفاجئ

بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات متنوعة للفنانة حلا شيحة

سبب كارثي لتفاقم عدد ضحايا زفاف نينوى ووفاة العريس وعروسه

سيدة تنجب توأم بعمرين مختلفين والسبب "الحمل الفائق".. اعرف الحكاية

نشرة المرأة و الصحة| طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

فيديو

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ