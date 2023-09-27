تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة الجنيه الآن

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محال الصاغة.
سعر الذهب عالميًا
فيما واصلت أسعار الذهب عالميًا التراجع ووصل سعر الأوقية إلى 1900 دولار،
وكنت قد شهد أسعار الذهب الثلاثاء تحركات ما بين صعود وهبوط خلال التعاملات، حيث تحركت أسعار الذهب أكثر من 5 مرات خلال التعاملات.
ولكن التذبذب في سعر الذهب كان محدوداً مقارنة بالتذبذب القوي الذي شهدته الأسعار خلال الأشهر الماضية.
يُواجه الذهب ضغوطًا سلبية بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي شهد توقع البنك برفع جديد للفائدة قبل نهاية العام واستمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك بانخفاض الفائدة في 2024 بواقع خفضين فقط بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4 مرات من الخفض خلال العام القادم.
أسعار الذهب اليوم عيار 18
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى بيع 1,884 شراء 1,893
أسعار الذهب اليوم
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,512 شراء 2,523
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,303 شراء 2,313
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,198 شراء 2,208
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,884 شراء 1,893
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,465 شراء 1,472
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,256 شراء 1,262
|الاونصة
|بيع 78,123 شراء 78,479
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,584 شراء 17,664
|الكيلو
|بيع 2,512,000 شراء 2,523,429
سعر الذهب الآن في مصر
وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-9-2023 من كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارًا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:
سعر الجرام عيار 24
- سعر عيار 24 اليوم الأربعاء بيع 2,512 شراء 2,523
سعر جرام الذهب عيار 21
- سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء بيع 2,198 شراء 2,208
سعر الجرام عيار 18
- سجّل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18: بيع 1,884 شراء 1,893
سعر الجرام عيار 14
- سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14 بيع 1,465 شراء 1,472
سعر الجنيه الذهب
- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، بيع 17,584 شراء 17,664 جنيه.