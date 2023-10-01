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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

صدى البلد

واصلت أسعار البصل التراجع خلال تعاملات اليوم الأحد  1-10-2023، وانخفض سعر البصل بنحو 4 جنيهات إضافية عقب تراجعه بنحو 5 جنيهات الأسبوع الماضي.

وقف تصدير البصل 2023

جاء ذلك عقب اصدار وزار ة التجارة والصناعة قرار بـ حظر تصدير البصل والذي بدأ تطبيقه اليوم الأحد 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر.

وتراوح سعر البصل بين 14 و19 جنيها للكيلو في سوق العبور، مقارنة بـ 23 و25 جنيها للكيلو بداية الاسبوع الماضي.

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سعر الطماطم اليوم للمستهلك

كما تراجعت أسعار الطماطم في الأسواق ليتراوح سعر كيلو الطماطم بين 5 جنيه لـ 10 جنيهات للكيلو، لتصل إلى المستهلك بنحو 10 إلى 15 جنيها للكيلو

وتراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيها للكيلو.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر الباذنجان البلدي إلى 6.5 جنيه للكيلو.
والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو.
والأبيض بـ 6.5 جنيه.
أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 11 جنيها.
 الفلفل الحامي البلدي إلى 10 جنيهات.
الألوان تراوح بين 20و34 جنيها للكيلو.
والملوخية بـ 4.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وتراجع سعر الكيلو الخيار الصوب إلى 6 جنيهات مقارنة بـ 8 جنيهات للكيلو، والبامية 35 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاحد

وارتفع سعر البرتقال البلدي إلى 17 جنيهً مقارنة 10 جنيهات الاسبوع الماضي
البرتقال أبو سره 14 جنيها.
والجريب فروت 5 جنيهات.   
الليمون البلدي 7 جنيهات. 
والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا.
والتفاح المصري 25 جنيها.
والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

  • وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها.
  • الأفوكاتو 90 جنيها.
  • الكانتلوب 15 جنيها.
  • سجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا.
  • العنب بناتي الأحمر والأصفر 24 جنيها للكيلو.
  • الخوخ المستورد 40 جنيهًا.
  • الأناناس 50 جنيهًا.
  • سجّل الكيوي 26 جنيهًا.
  • المانجو البلدي 20 جنيها.
  • المانجو الزبدية 30 جنيها.
  • المانجو الفونس 34 جنيهاً.
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