أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

هبطت أسعار الذهب إلى مستوى 1848 دولار للأونصة لينخفض خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.7% وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وسجل سعر الذهب انخفاض خلال الربع الثالث بنسبة 3.7% بعد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5%

أنهى الذهب تداولات شهر سبتمبر وتداولات الربع الثالث من العام على انخفاض حاد مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 أشهر.

يأتي ذلك في ظل تغيرات كبيرة في توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات إلى مستويات قياسية.

تراجع سعر الذهب بقوة خلال اليومين الماضيين، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بعد أن شهدت ارتفاعات خلال الاسبوع الماضي، وانخفضت أسعار الذهب من 2200 إلى 2165 جنيها وذلك لعيار 21 الأكثر انتشارًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2155 شراء 2165

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1856 جنيهًا للشراء و 1844 جنيهًا للبيع

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري اسعار الذهب عيار 24 بيع 2,463 شراء 2,474 اسعار الذهب عيار 22 بيع 2,258 شراء 2,268 اسعار الذهب عيار 21 بيع 2,155 شراء 2,165 اسعار الذهب عيار 18 بيع 1,847 شراء 1,856 اسعار الذهب عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443 اسعار الذهب عيار 12 بيع 1,231 شراء 1,237 الاونصة بيع 76,595 شراء 76,950 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,240 شراء 17,320 الكيلو بيع 2,462,857 شراء 2,474,286

سعر الذهب الآن في مصر

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الاحد 1-10-2023 كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاحد بيع 2,514 شراء 2,526

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد بيع 2,155 شراء 2,165

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع 1,847 شراء 1,856

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443

سعر الجنيه الذهب