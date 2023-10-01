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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

صدى البلد

هبطت أسعار الذهب إلى مستوى 1848 دولار للأونصة لينخفض خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.7% وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وسجل سعر الذهب  انخفاض خلال الربع الثالث بنسبة 3.7% بعد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5%

أنهى الذهب تداولات شهر سبتمبر وتداولات الربع الثالث من العام على انخفاض حاد مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 أشهر.

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يأتي ذلك في ظل تغيرات كبيرة في توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات إلى مستويات قياسية.

تراجع سعر الذهب  بقوة خلال اليومين الماضيين، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بعد أن شهدت ارتفاعات خلال الاسبوع الماضي،  وانخفضت أسعار الذهب من 2200 إلى 2165 جنيها وذلك لعيار 21 الأكثر انتشارًا. 

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2155 شراء 2165 

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1856 جنيهًا للشراء و 1844 جنيهًا للبيع

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أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
اسعار الذهب عيار 24بيع 2,463 شراء 2,474
اسعار الذهب عيار 22بيع 2,258 شراء 2,268
اسعار الذهب عيار 21بيع 2,155 شراء 2,165
اسعار الذهب عيار 18بيع 1,847 شراء 1,856
اسعار الذهب عيار 14بيع 1,437 شراء 1,443
اسعار الذهب عيار 12بيع 1,231 شراء 1,237
الاونصةبيع 76,595 شراء 76,950
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,240 شراء 17,320
الكيلوبيع 2,462,857 شراء 2,474,286

 

 

سعر الذهب الآن في مصر 

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الاحد 1-10-2023  كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاحد  بيع 2,514 شراء 2,526

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع 1,847 شراء 1,856

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14  بيع 1,437 شراء 1,443

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد،  بيع 17,240 شراء 17,320
الذهب الجنيه أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب مصر

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