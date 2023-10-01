أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

هبطت أسعار الذهب إلى مستوى 1848 دولار للأونصة لينخفض خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.7% وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي.
وسجل سعر الذهب انخفاض خلال الربع الثالث بنسبة 3.7% بعد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5%
أنهى الذهب تداولات شهر سبتمبر وتداولات الربع الثالث من العام على انخفاض حاد مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 أشهر.
يأتي ذلك في ظل تغيرات كبيرة في توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات إلى مستويات قياسية.
تراجع سعر الذهب بقوة خلال اليومين الماضيين، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بعد أن شهدت ارتفاعات خلال الاسبوع الماضي، وانخفضت أسعار الذهب من 2200 إلى 2165 جنيها وذلك لعيار 21 الأكثر انتشارًا.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2155 شراء 2165
أسعار الذهب اليوم عيار 18
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1856 جنيهًا للشراء و 1844 جنيهًا للبيع
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|اسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,463 شراء 2,474
|اسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,258 شراء 2,268
|اسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,155 شراء 2,165
|اسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,847 شراء 1,856
|اسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,437 شراء 1,443
|اسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,231 شراء 1,237
|الاونصة
|بيع 76,595 شراء 76,950
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,240 شراء 17,320
|الكيلو
|بيع 2,462,857 شراء 2,474,286
سعر الذهب الآن في مصر
وينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الاحد 1-10-2023 كافة الأعيرة وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في عملية البيع والشراء بدون مصنعية:
سعر الجرام عيار 24
- سعر عيار 24 اليوم الاحد بيع 2,514 شراء 2,526
سعر جرام الذهب عيار 21
- سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد بيع 2,155 شراء 2,165
سعر الجرام عيار 18
- سجّل سعر جرام الذهب اليوم ، من عيار 18: بيع 1,847 شراء 1,856
سعر الجرام عيار 14
- سجّل سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14 بيع 1,437 شراء 1,443
سعر الجنيه الذهب
- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد، بيع 17,240 شراء 17,320