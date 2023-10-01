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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر فرصة للتخزين.. أسعار المانجو بجميع أنواعها بالأسواق

صدى البلد

انتهى موسم حصاد المانجو، وبدأت تتراجع الكميات الموجودة في الاسواق، ويرغب الكثير من المواطنين في تخزين كميات من المانجو لـ استخدامها كعصائر طبيعية والاخص خلال شهر رمضان.

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سعر المانجو في سوق العبور 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار المانجو في الاسواق بكافة أنواعها.

ووفقا لأخر تحديث في سوق العبور من 15 إلى 50 جنيها للجملة.

وتتراوح أسعار المانجو في التجزئية بين 25 و 80 جنيها لليكلو على حسب الاصناف.

سعر المانجو العويس اليوم 2023

سعر المانجو العويسي تراوح بين 40 إلى 50 جنيها للكيلو
سعر المانجو الزبدية تراوح بين 25 و30 جنيها لليكلو
سعر المانجو البلدي بين 10 إلى 20 جنيها

سعر المانجو الفص


سعر المانجو الفص بين 40 و55 جنيها
سعر المانجو الدبشة بين 18 و24 جنيها
سعر المانجو  الكيت 18 و24
سعر المانجو كنت تراوحت بين 18 و24 
 

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