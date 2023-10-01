آخر فرصة للتخزين.. أسعار المانجو بجميع أنواعها بالأسواق

انتهى موسم حصاد المانجو، وبدأت تتراجع الكميات الموجودة في الاسواق، ويرغب الكثير من المواطنين في تخزين كميات من المانجو لـ استخدامها كعصائر طبيعية والاخص خلال شهر رمضان.

سعر المانجو في سوق العبور

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار المانجو في الاسواق بكافة أنواعها.

ووفقا لأخر تحديث في سوق العبور من 15 إلى 50 جنيها للجملة.

وتتراوح أسعار المانجو في التجزئية بين 25 و 80 جنيها لليكلو على حسب الاصناف.

سعر المانجو العويس اليوم 2023

سعر المانجو العويسي تراوح بين 40 إلى 50 جنيها للكيلو

سعر المانجو الزبدية تراوح بين 25 و30 جنيها لليكلو

سعر المانجو البلدي بين 10 إلى 20 جنيها

سعر المانجو الفص



سعر المانجو الفص بين 40 و55 جنيها

سعر المانجو الدبشة بين 18 و24 جنيها

سعر المانجو الكيت 18 و24

سعر المانجو كنت تراوحت بين 18 و24

