عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد وصول الكتكوت لـ30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

صدى البلد

ارتفع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها للكتكوت الواحد، فيما استقرت أسعار علف الدواجن، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد 1-10-2023.

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-10-2023،  في جميع المزارع والأسواق، سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 74 جنيها للكيلو الواحد، مقابل 68 جنيها الأحد الماضي، لترتفع نحو 6 جنيهات في الكيلو.

 

وتراوح سعر الدواجن البيضاء إلى المستهلك بين  81 و83 جنيها للكيلو.

 

txt

تبدأ من 190 جنيهًا.. تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 1-10-2023

txt

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

txt

آخر فرصة للتخزين.. أسعار المانجو بجميع أنواعها بالأسواق

txt

أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

سعر الدواجن للمستهلك 

سجل سعر الدواجن اليوم الأحد 1-10-2023، 74 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 81 و83 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد 1 أكتوبر   2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم 

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 73 جنيها  للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو وصل إلى  92 جنيها للكيلو.
  • واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.
txt

فلوسك مش مربوطة..أعلى فائدة على حسابات التوفير في مصر يصل لـ 20%

txt

أعلى سعر فائدة.. تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر

سعر الدواجن اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  65 و67 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 170 و175 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

  • أسعار البيض اليوم الأحد 1-10-2023، استقرت، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها.
  • سجل سعر البيض الأحمر إلى 127 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها.
  • استقر سعر البيض البلدي إلى 130 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 

  • ارتفع سعر الكتكوت الأبيض ووصل  عند 30 جنيها.
  • سعر الكتكوت الساسو 18 جنيها.
  • سعر الكتكوت البلدي 10.25 جنيه.
  • سعر الكتكوت الفيومي 17.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم 

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19 ألف جنيه للطن.

تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية، إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.

الدواجن الكتكوت سعر الدواجن البيضاء سعر الدواجن للمستهلك بورصة الدواجن الدواجن الساسو سعر الدواجن البلدي سعر الدواجن اليوم الدواجن الامهات البيض الأعلاف الفراخ سعر الدواجن والبيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء بأنقرة.. فيديو

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

قرعة مجموعات أبطال أفريقيا.. الأهلي يتجنب صن داونز وصدام محتمل مع بيراميدز

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

موضوعات متعلقة

أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

8.6 % نسبة كبار السن في مصر عام 2023

آخر فرصة للتخزين.. أسعار المانجو بجميع أنواعها بالأسواق

تبدأ من 190 جنيهًا.. تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 1-10-2023

إعلان عاجل للمتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم 2023.. اعرف التفاصيل

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

عاصم الجزار: تلقينا أكثر من 5 آلاف طلب على الوحدات السكنية

وزير الإسكان: 1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على المجتمعات العمرانية الجديدة

اشتر ميتسوبيشي اكسباندر أرخص من سعر مصر بـ 70%

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

وزير الإسكان: أنفقنا على المجتمعات العمرانية الجديدة 1.3 تريليون جنيه

وزير الإسكان : 89 مليون نسمة كانوا يعيشون على مساحة 7 % فقط من مساحة مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحي وغير مكلف .. طريقة عمل اللبن الرايب

كشف مفاجأة عن سبب الحريق..شاهد| ماذا قال عريس زفاف الحمدانية العراقي بأول ظهور؟

ليست المرة الأولى.. اعرف سر ظهور الشمس باللون الأزرق في بريطانيا

في أول يوم دراسة .. أسرار تفوق الطلبة الأوائل بالمدارس

فيديو

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

الحزام السحابي يقترب.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية وتراجع الحرارة وسقوط أمطار

إياد نصار: أخوض دراما رمضان بمسلسل صلة رحم| خاص

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ