بعد وصول الكتكوت لـ30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

ارتفع سعر الكتكوت إلى 30 جنيها للكتكوت الواحد، فيما استقرت أسعار علف الدواجن، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد 1-10-2023.

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد 1-10-2023، في جميع المزارع والأسواق، سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 74 جنيها للكيلو الواحد، مقابل 68 جنيها الأحد الماضي، لترتفع نحو 6 جنيهات في الكيلو.

وتراوح سعر الدواجن البيضاء إلى المستهلك بين 81 و83 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن للمستهلك

سجل سعر الدواجن اليوم الأحد 1-10-2023، 74 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 81 و83 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 73 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو وصل إلى 92 جنيها للكيلو.

واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 65 و67 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانيه اليوم بين 170 و175 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم الأحد 1-10-2023، استقرت، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيها.

سجل سعر البيض الأحمر إلى 127 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 132 و135 جنيها.

استقر سعر البيض البلدي إلى 130 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 135 و140 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض ووصل عند 30 جنيها.

سعر الكتكوت الساسو 18 جنيها.

سعر الكتكوت البلدي 10.25 جنيه.

سعر الكتكوت الفيومي 17.5 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

أسعار الأعلاف تراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19 ألف جنيه للطن.

تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى.

وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية، إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.