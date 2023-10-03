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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين  عن أسعار الذهب بشكل يومي؛ بسبب ما تمثله قيمة الذهب من أهمية لدى المواطنين كونه استثمارا وملاذا آمنا وصاحب قيمة اقتصادية عالية، حيث شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية استقرارًا ملحوظًا؛ ولكن هذه الفترة تشهد تحركات جديدة، حيث بعد أن وصل عيار 18 لـ أكثر من 2000 جنيه،  سجل اليوم 1837 جنيها، وعيار 21 سجل 2143  جنيهًا، بعد أن وصل من قبل إلى 2800 جنيه، حيث تقارب قيمة الانخفاض الـ650 جنيه.

الذهب اليوم


فيما قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

سجل سعر الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2449 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2143 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1837 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17144 جنيها.
 

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار صفر جمارك على واردات الذهب القادمة مع المصريين كان قرارا أكثر من رائع، ونتج عنه انخفاض الأسعار، فجرام الذهب قد وصل في وقت سابق لـ قرابة الـ 3000 جنيه.
 

أسعار الذهب


وقال مستشار وزير التموين، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن قرار صفر جمارك أفاد السوق، ونتج عنه استقرار أسعار الذهب بالأسواق، وأن هذا القرار كان من الدكتور علي مصيلحي،  أن الذهب كان يتغير سعره أكثر من مرة في اليوم، ولكن الآن هناك ثبات بسعر الذهب، وعيار 21 يسجل 2200، وأن هذا من الأشياء المميزة.
 

2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب قرار صفر جمارك
 

وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن هناك 2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب هذه المبادرة، التي اقترحها وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وأنه رغم الإقبال على الذهب، لكن السعر ثابت، أن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة لدى العالم، وهو زينة وخزينة.

الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب أسعار الذهب

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