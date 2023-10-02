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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يتجه بقوة نحو 1800 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا ، مقارنة بأسعار الأمس في محلات الصاغة، إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام من عياري 18 و21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

الذهب 

انهيار سعر الأوقية

خلفية انهيار سعر أوقية الذهب عالميا لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1,843 دولار بعد 2056، بفارق يزيد على 200 دولار.

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سعر الذهب عيار 18 اليوم 

ويهتم الآلاف يوميا بالبحث عن، سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات ، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

الذهب 

وتراجع سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق ليتجه بقوة نحو 1800 جنيه ، وهو التراجع القوي مقارنة بسعره الأعلى في إبريل وهو 2500 جنيه، بينما تخطى الـ 2000 جنيه في وقت قريب.

سعر الذهب اليوم في مصر 

وعن سعر الذهب اليوم في مصر، فقد شهد شهد سعر الجنيه الذهب هبوطا قويا بقيمة 1000 جنيه عن سعره قبل أيام، ليسجل اليوم نحو 17,240 جنيها بعد 18200 جنيه قبل أيام.

وكان قد سجل نحو 22400 جنيه، كأعلى سعر سجله في إبريل الماضي، ويزن 8 جرامات من عيار 24 الأعلى في السوق، بفارق نحو 5 آلاف جنيه.

سعر الذهب مباشر في مصر

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر، أبرز ما يبحث عنه الكثير بأعيرته المختلفة خاصة عياري 18 و 21 ، من أكثر ما يبحث عنه الراغبين في الشراء والبيع، ويقدم لهم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر جميع الأعيرة بدون مصنعية:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,474 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,165 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام  عيار 18 اليوم الاثنين: 1,856 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,443 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 17,240 جنيها.

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