مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. و تفاصيل حالة الطقس. أخبار تهمك

قدم موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 1-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب ، و تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



القاهرة 31.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1 أكتوبر

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

العظمى الصغرى

القاهرة31 -23

الإسكندرية29 - 22

الإسماعيلية33 -23

الغردقة 27 -38

أسوان 43 -29

سوهاج39 -23

المنيا 33- 21

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الذهب .. قدمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرا عن أسعار الذهب ، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، والتي شهدت انخفاض بنسبة كبيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل2509 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا2195 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى1881 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل17560 جنيها

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 1 أكتوبر 2023

الدولار .. استعرضت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم،الأحد 1 أكتوبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.62 جنيه للبيع، و32.51 جنيه للشراء



سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.57 جنيه للبيع، و37.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.06 جنيه للبيع، و99.72 جنيه للشراء .