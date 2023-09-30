درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة والمحافظات ..فيديو

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

العظمى الصغرى

القاهرة35 -25

الإسكندرية30 - 23

الإسماعيلية35 -23

الغردقة l39 -28

أسوان 45 -29

سوهاج43 -23

المنيا 39- 21