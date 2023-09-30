عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: انتظروا أمطار

آمطار رعدية
آمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

txt

تحذير طارئ من الأرصاد : أمطار رعدية تضرب هذه المناطق .. ومفاجأة بشأن عاصفة التنين

txt

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات على عدة مناطق.. فيديو

وتوقعت الهيئة العامة لـ لأرصاد الجوية، انحفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع؛ كما يؤثر علي معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساسا أفضل بحرارة الطقس.

تحذير من تساقط أمطار

حذرت الأرصاد من تساقط الأمطار من السحب المؤثرة يوم الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

أمطار على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس ال6 أيام القادمة
سقوط أمطار


حالة الطقس السبت

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ليـلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتوجد شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كـثيفـة أحيانـا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار على هذه المناطق
كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الصين تتحكم في الطقس بحلول عام 2025 بخلق أمطار اصطناعية تغطي مساحة أكبر من المملكة المتحدة - RT Arabic
أمطار

تغير حالة الطقس في هذا التوقيت .. الأرصاد تعلن أمرا عاجلا

وفي ذات السياق٫ قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأحد القادم سيشهد تغيرا في الحالة الجوية وانخفاضا في درجات الحرارة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر قناة “المحور”،: "فصل الخريف يتميز بانخفاض درجات الحرارة عن فصل الصيف".


وأضاف: “سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ فور مغيب الشمس، وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر”.


وأشار إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية شديدة تؤثر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون ميعاد تكونها بساعات الليل والصباح الباكر، وتؤدى إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وتبدأ بالزوال مع شروق الشمس.

الأرصاد الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الهيئة العامة لـ الأرصاد الحالة الجوية الطقس اليوم السبت انخفاض درجات الحرارة تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس السبت حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

بعد وصوله 40 جنيهًا|مفاجأة بأسعار السكر بعد ساعات من قرار الحكومة العاجل

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

Ain Ghazal statues.. لغز تماثيل عين غزال حير العالم..أختفت من مكان اكتشافها

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

هل العاصفة إلياس على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة خلال ساعات بعد كارثة اليونان

قرار عاجل بحظر استغلال أسوار المدارس في نشر إعلانات أو شعارات سياسية

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

شخصية راقية ومؤثرة.. خبير تربوي يعلق على ظهور سميحة أيوب بمنهج 6 ابتدائي

بوتين: سكان المدن المحتلة من روسيا في أوكرانيا يرغبون في الانضمام إلينا

هجوم روسي عنيف غرب أوكرانيا.. والسلطات تأمر بإجلاء السكان

ماذا طلب جذع النخلة من رسول الله فدعا به؟.. علي جمعة: كلنا نتمناه

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث الطريق الرياح التوفيقي بالقليوبية

محتاجة صيانة.. نقل طلاب مدرسة أوسيم الإبتدائية الجديدة بالجيزة لـ "البهواشي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان قدير.. أول ظهور لـ والد ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة و الصحة|أسباب وأعراض مرض الفنان محمد فريد.. كيفية التعامل مع ظهور بثور مؤلمة في الجسم

حقيقة طرح عملة بلاستيكية فئة الـ 50 جنيها .. البنك المركزي يرد بالتفاصيل

فيديو

فشل في الكليتين.. السيسي يأمر بعلاج بطل مصر لكمال الأجسام| فيديوجراف

افتعال الأزمات بدأ قبل سباق الانتخابات ورد حاسم من الهيئة الوطنية| فيديوجراف

جمهوره طالبة بتوضيح التفاصيل.. زواج تامر عاشور من المذيعة نانسي نور

لازم يتعلم لهجة بلده.. طلب خاص من أنغام لجمهورها الكويتي بشأن نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ