الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: انتظروا أمطار

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الهيئة العامة لـ لأرصاد الجوية، انحفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع؛ كما يؤثر علي معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساسا أفضل بحرارة الطقس.

تحذير من تساقط أمطار

حذرت الأرصاد من تساقط الأمطار من السحب المؤثرة يوم الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار



حالة الطقس السبت

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم السبت نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري و السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ليـلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتوجد شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كـثيفـة أحيانـا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار على هذه المناطق

كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار

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وفي ذات السياق٫ قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأحد القادم سيشهد تغيرا في الحالة الجوية وانخفاضا في درجات الحرارة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر قناة “المحور”،: "فصل الخريف يتميز بانخفاض درجات الحرارة عن فصل الصيف".



وأضاف: “سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ فور مغيب الشمس، وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر”.



وأشار إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية شديدة تؤثر على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون ميعاد تكونها بساعات الليل والصباح الباكر، وتؤدى إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وتبدأ بالزوال مع شروق الشمس.