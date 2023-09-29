تحذير طارئ من الأرصاد : أمطار رعدية تضرب هذه المناطق .. ومفاجأة بشأن عاصفة التنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحه: "نشهد على مدار هذا الأسبوع ارتفاع في درجات الحرارة"، موضحة أن ذروة الارتفاعات كانت الخميس ومتوقع استمرارها اليوم الجمعة.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "شهدنا يوم الخميس ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة واليوم الجمعة متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى على القاهرة ستصل إلى 37 درجة مؤية خلال فترة النهار".



أمطار رعدية



وأوضحت أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق في أقصى جنوب البلاد، مثل أسوان وبعض المناطق من أبو سمبل وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية قد تكون رعدية أحيانا.

وتابعت: "ارتفاع درجات الحرارة متوقع أن يستمر معنا يوم السبت المقبل لكن أقل من يوم الجمعة، وبداية من يوم الأحد القادم سيكون هناك تأثير لمنخفض في طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وستساعد على امتصاص درجات الحرارة وبداية الشعور بالأجواء الخريفية".

رد حاسم بشأن عاصفة التنين

وفي ضوء الحديث بين المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول قدوم عاصفة التنين في مصر، في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الحالية، حرصت هيئة الأرصاد الجوية على حسم الجدل حول هذا الملف.

ونفت هيئة الأرصاد تماما ما أثير عن اقتراب عاصفة التنين مع تحول مفاجئ في حالة الطقس يوم الأحد المقبل، إذ تنخفض الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة بعد 36 اليومـ، وتستمر الأجواء الماطرة على مناطق متفرقة حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023.

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

وتحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لها أيضا، حول أن هناك أمطار تضرب عدد من المناطق خلال الفترة المقبلة، إذ أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة، فقد يكون هناك فرص لـ سقوط الأمطار الرعدية، والخفيفة على بعض الأماكن بـ اقصى جنوب البلاد، " أسوان، وحلايب وشلاتين".

