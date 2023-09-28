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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الستة أيام المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة، والأحوال الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صحفي، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة في الستة أيام المقبلة، يسودها طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما توقعت هيئة الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء اعتبارًا من الأحد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

 

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا تبدأ من الرابعة وحتى السابعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء.

أشارت هيئة الأرصاد إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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وعن حالة الطقس غدا الجمعة، توقعت هيئة الأرصاد أن يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ومن المتوقع غدا سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر، وقد تكون رعدية أحيانا.


لتكون درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٧ درجة مئوية 
السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية 
جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية 
شمال الصعيد ٤١ درجة مئوية
جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية 


وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 
واعتبارا من يوم الأحد 01 أكتوبر 2023، تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية)
يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.
لتكون الأجواء خريفية رائعة باقي الأسبوع المقبل.

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة الظواهر الجوية امطار

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