التوقيت الشتوي في مصر .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

اقترب موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر، وفقًا لبيان مجلس الوزراء الرسمي السابق عن موعد البدء والانتهاء لـ التوقيت الصيفي المعلن في أبريل الماضي؛ وبالتالي فإن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر سيكون يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة على التوقيت الشتوي الجديد.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر

وسبق أن أقر مجلس الوزراء بداية التوقيت الصيفي 2023 في مصر منذ يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي وفي ضوء الحديث عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في مصر فمن المقرر استمرار العمل بـ التوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

يعود التوقيت الشتوي في مصر بمجرد انتهاء التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليل يوم الجمعة 27 من أكتوبر 2023 بتأخير الساعة 60 دقيقة.