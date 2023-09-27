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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية: إعلان عودة التوقيت الشتوي من اختصاص مجلس الوزراء

موعد عودة التوقيت
موعد عودة التوقيت الشتوي

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر من جديد خلال الفترة المقبلة، في ضوء الترقب من قبل المواطنين على إلغاء التوقيت الصيفي في الفترة الحالية وإمكانية عودة التوقيت الشتوي من جديد. 

وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إن التوقيت الشتوي في مصر من المفترض أن يبدأ من شهر أكتوبر المقبل، إلا أن وزارة التنمية المحلية ليست مسؤولة عن الإعلان عن تفاصيل هذا الأمر. 

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء هو من سيعلن موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر من جديد بكافة تفاصيله، وليس وزارة التنمية المحلية. 

تفاصيل تطبيق المواعيد الشتوية على المحلات 

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري سيتم عودة جميع المحال التجارية والمطاعم والكافيهات وفقا للمواعيد الشتوية، وستغلق المحلات الساعة العاشرة مساء، باستثناء أيام الإجازات. 

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه بداية من يوم السبت المقبل سيتم تطبيق المواعيد الشتوية على المحال والمطاعم والكافيهات وما إلى ذلك ستغلق في تمام العاشرة مساء، وفي الإجازات الرسمية ستغلق في تمام الساعة الحادية عشر. 

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الورش المتواجدة داخل الكتل السكنية تفتح في الصباح وتغلق في السادسة مساء، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار باستمرار خدمة التوصيل للمنازل بشكل دوري طوال الـ 24 ساعة. 

واستكمل، أن المخابز والصيدليات ومحلات الفاكهة والخضروات والدواجن وأسواق الجملة كل تلك المحلات لديها طبيعة خاصة ولها الحق في الفتح على مدار الـ 24 ساعة.

التوقيت الشتوي التنمية المحلية قناة صدي البلد برنامج صالة التحرير عزة مصطفي

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