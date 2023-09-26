اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

أيام قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي، تزامنا مع انتهاء فصل الصيف 2023، ليكثر البحث على محرك «جوجل» عن عبارة تطبيق التوقيت الشتوي وتغيير التوقيت الصيفي في مصر، وكثرت الاجتهادات عن رصد موعد بدء التوقيت الشتوي.

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر

بدأ العمل بـقرار عودة التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، تنفيذا لقرار توقف لسنوات طويلة، حيث كان معمولا به في مصر منذ 7 سنوات، ويقوم التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

بعد انتهاء فصل الصيف، ينتظر المواطنون موعد تطبيق التوقيت الشتوي، ومن المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي بداية من آخر خميس في شهر أكتوبر، وهو الموافق 26-10-2023، على أن يقوم المواطن بتأخير الساعة 60 دقيقة للوراء.

لماذا تم إعادة التطبيق الصيفي؟

أعلن مجلس الوزراء، عن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي 2023 لما له من فوائد عدة تعود على الدولة بمكاسب.

وتمثل تلك الفوائد في ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

فوائد عودة التوقيت الشتوي

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك فوائد التوقيت الشتوي تتمثل في:

- توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.

- توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

كم يوم يتبقي على بدء التوقيت الشتوي؟

من الأسئلة الشائعة التي كثر اهتمام القراء بها، متى يبدأ التوقيت الشتوي 2023 وموعد إلغاء التوقيت الصيفي؟.

وبحساب عدد الأيام نجد أنه متبقي 30 يوما على على إلغاء التوقيت الصيفي في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء والمصدق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

لا يفوتك