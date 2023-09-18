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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الملك المصري يحكم.. لماذا أزال ليفربول شعار شركة الخمور الراعية عن جائزة محمد صلاح؟

صدى البلد

يوما بعد يوم يثبت محمد صلاح ونادي ليفربول الإنجليزي شراكتهما المهمة على كافة الأصعدة، خاصة بعد تمسك صلاح بالاستمرار مع ناديه مضحيا بملايين الدولارات السعودية التي كانت كفيلة بجعله اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة، جاء الدور على إدارة الريدز لإثبات مدى احترامها للاعب الفريق الأبرز، بعد أن حذفت اسم شركة الخمور الراعية للنادي من جائزة أفضل لاعب التي فاز بها صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون.

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ليفربول يزيل اسم شركة خمور من جائزة أفضل لاعب

أثار ليفربول جدلًا بعدما تعمد حذف شعار شركة "كارلسبرج" الراعية للنادي من تصميم الإعلان عن فوز محمد صلاح، نجم الفريق، بجائزة لاعب مباراة وولفرهامبتون.

إزالة شعار شركة الخمور

وقرر نادي ليفربول الانجليزي، إزالة شعار شركة كارلسبرج للمشروبات الكحولية، من جائزة أفضل لاعب في المباراة، احتراماً لمحمد صلاح ودينه.

وكان محمد صلاح قدم أداءً رائعا في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام نادي وولفرهامبتون، وقاد "الريدز" للفوز بنتيجة (3-1).

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احترام ليفربول للفرعون المصري

عكست الخطوة الأخيرة التي قام بها نادي ليفربول تجاه محمد صلاح، الاحترام والتقدير من إدارة النادي للاعب الموهوب.

احترام صلاح

جاءت تلك اللفتة من نادي ليفربول تأكيداً على احترام النادي الإنجليزي لمحمد صلاح والجماهير المصرية والمُسلمة المشجعة له، وذلك باحترام تعاليم الدين الإسلامي، وإبعاد صلاح عن الارتباط بالخمر.

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قامة رياضية وإنسانية عالمية

تمثل هذه الخطوات الرمزية، كيفية أن تكون الرياضة وسيلة لنشر القيم والاحترام بين الشعوب، والتذكير بأن محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو قامة رياضية وإنسانية مشرفة في العالم الرياضي، تسهم في بناء جسور التفاهم والتسامح. 

صلاح قامة رياضية

تعتبر هذه الخطوة من ليفربول إشارة واضحة للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح في الفريق وفي قلوب المشجعين في إنجلترا وحول العالم.

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تفسير رفض صلاح للعرض السعودي

وقال موقع "empireofthekop" المهتم بأخبار ليفربول، إن ليفربول أقدم على هذه الخطوة، احترامًا لمعتقدات صلاح الدينية، حيث لا يريد اللاعب المصري أن يقترن اسمه بشركة تقدم "البيرة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

صلاح

وأشار الموقع، إلى أن الأمر يبدو صغيرًا، إلا أنه يؤكد حرص ليفربول على احترام معتقدات اللاعبين، ومثل هذه الأمور تفسّر رفض صلاح عرض الاتحاد السعودي المغري، وتفضيله البقاء مع ليفربول.

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علاقة تاريخية بين الريدز وشركة الخمور

تاريخ الشراكة بين شركة كارلسبرج ونادي ليفربول يعود إلى عام 1992، حيث أبرم النادي الإنجليزي اتفاقية شراكة تجارية مع شركة كارلسبرج، تضمنت أن يكون شعار كارلسبرج واحداً من الرعاة الرئيسيين للنادي، وأن يظهر شعار الشركة على القمصان واللوازم الرياضية التابعة للفريق.

شراكة ليفربول وشركة الخمور
شعار شركة الخمور 

واستمرت هذه الشراكة لعدة عقود، وكانت شركة كارلسبرج واحدة من الشركات الأيقونية في عالم الرياضة خلال هذه الفترة، و كان شعارها الشهير "Carlsberg" يزين قمصان ليفربول ويُظهر في ملعب الفريق. ومع مرور الزمن، أصبحت الشركة جزءاً لا يتجزأ من تاريخ نادي ليفربول، وكانت تشارك في لحظات كبيرة للنادي وإنجازاته، وتعبيراً عن التفاهم بين العلامتين التجاريتين والتزامهما تجاه الرياضة والجماهير.

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الملك المصري يحكم

علّقت شبكة Squawka المتخصصة في الإحصائيات وبيانات اللاعبين، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) على صورة لصلاح وضعت فوق رأسه التاج بالقول: "الملك المصري يحكم".

الملك المصري 
الملك صلاح

وأكدت الشبكة، أن صلاح من خلال تمريرتين حاسمتين في لقاء ليفربول ونادي وولفرهامبتون، تفوق على الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق، الذي انتقل في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى أهلي جدة السعودي، وتوقف رصيده عند 61 تمريرة حاسمة.

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اللاعب الأفريقي الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليج

بهاتين التمريرتين الحاسمتين بات صلاح اللاعب الأفريقي الأكثر صناعة للأهداف في "البريميرليج" وفقا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الذي أكد أن نجم ليفربول وصل إلى تمريرته الحاسمة رقم 63.

تمريرات صلاح

ونجح صلاح في صناعة الأهداف لزملائه في خمس مباريات متتالية خارج الديار، ليعادل إنجاز حققه ثلاثة لاعبين من قبل، وهم جيرارد ديولفيو، وسيسك فابريجاس، وموزي عزت.

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