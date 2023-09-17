أشهر مذيعة أطفال في الوطن العربي| شاهد كيف كبرت وظهرت في فستان زفافها؟..صور

يعرفها جيدا جيل بداية الألفينات، حيث كانت شهرتها واسعة من خلال برامج الكارتون و المسابقات التي كانت تذاع في ذلك الوقت على القنوات المُخصصة للأطفال، منها برنامجي «أحلى عالم» و«عيش سفاري»، هي الإعلامية السعودية دانية شافعي، التي لقبها البعض بـ«مذيعة الطفولة».

مذيعة الطفولة تتصدر الترند

احتلت مذيعة الطفولة، السعودية دانية شافعي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وصارت حديث السوشيال ميديا، بعد نشرها لقطات من حفل زفافها على حسابها الشخصي على «إنستجرام».

مذيعة الطفولة

وشاركت دانية شافعي متابعيها لقطات من حفل السهرة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وخضعت لجلسة تصوير مع صديقاتها، كما ظهرت ترتدي روب الزفاف الستان برفقة المُنسقة الخاصة بالعروس وصديقاتها باللونين الأبيض والزهري.

زفاف الإعلامية السعودية دانية شافعي

احتفلت الإعلامية السعودية ومقدمة البرامج دانية شافعي، بحفل زفافها، خلال الساعات الماضية، حيث شاركت متابعيها صورا من الاستعداد لحفل الزفاف، عبر انستجرام.

وأظهرت بعض اللقطات التي نشرتها عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، دخول العروس إلى حفل أقيم بدبي على الزفة الحجازية التقليدية وبالمسدح الهاشمي، وهي الليلة التي عادة ما تسبق حفل الزواج بيوم واحد، في قاعة تتوسطها بركة مياه طويلة ومزينة بالشلالات والورد وثريات الكريستال والشموع، في حضور عدد كبير من صديقات «دانية» من الوسط الإعلامي، ومنهن سارة دندراوي، أنابيلا هلال، سارة مراد، وغيرهنّ.

ديكورات فخمة ومجوهرات هدية

شاركت دانية شافعي، متابعيها لقطات من كواليس حفل السهرة، إضافة إلى مشاركة الديكورات التي اعتمدتها في الصالة الفخمة، وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: «صاحباتي حبايبي اللي معايا في كل خطوة.. يالا أوريكم الاحتفال من بدايته».

وشاركت دانية متابعيها، صور بعض الهدايا التي تلقتها من صديقاتها أثناء الحفل، التي تنوعت بين الورود والمجوهرات، وحرصت على تقديم كلمات الشكر والثناء على مشاركتهنّ فرحتها في حفل «الغُمرة» وتقديم هذه الهدايا التي عبّرت عن فرحتها بها.

وظهرت دانية شافعي بإطلالة غمرتها من توقيع المصممة السعودية أميمة كنداسة، ومكياج تماني يوسف، إذ نشرت بعض الصور التي جمعتها بهما قائلة: «اللي صممتلي لبس الغمرة أميمة كنداسة وجات بنفسها لدبي عشان تسلمني وتلبسني».

من هي دانية شافعي؟

دانية شافعي، من مواليد شهر أكتوبر عام 1983، من مواليد المملكة العربية السعودية وتقيم حاليًا في دولة الإمارات المتحدة، درست الإعلام في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وحصلت لاحقًا على درجة الماجستير في جماعة ولونجونج في دبي.

دانية شافعي

وعملت الإعلامية دانية شافعي، كمقدمة برامج خلال الفترة من 2004 حتى 2017، وارتبطت ببرامج الأطفال كثيرًا حتى لُقبت بـ«مذيعة الطفولة»، إذ كان من أشهر برامجها «نادي دانية» و«البيت الصغير» و«أحلى عالم»، إلا أنّها تفرغت لأعمالها الخاصة في 2017 وأسست شركة إنتاج إعلامي وبدأت في تقديم محتواها الخاص على قناتها على يوتيوب.

وشاركت الإعلامية السعودية، في فيلم «انتقام سري» المعروض في عام 2019، كما شاركت بصوتها في المسلسل الكارتوني «دانية» في سنة 2014.