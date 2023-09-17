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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

صدى البلد

واصلت أسعار اللحوم تراجعها خلال الفترة الأخيرة، لينخفض سعر كيلو اللحم البلدي أكثر من 100 جنيه، فضلا عن تراجع أنواع العديد من اللحوم بالأسواق والمنافذ.

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أسعار اللحوم في انخفاض مستمر| تراجُع يقترب من 100 جنيه.. وهذا سعر الكيلو البلدي

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نزلت 10 جنيهات.. تراجع ملحوظ في أسعار اللحوم بعد توافرها

انخفاض أسعار اللحوم

سجلت أسعار اللحوم انخفاضا ملحوظا مسجلة ما بين 220 الى 280 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين ما بين 300 و400 جنيه حسب المنطقة السكنية.

توافر اللحوم

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ولحوم جيبوتي بسعر 220 جنيها.

اسعار اللحوم

وواصلت أسعار اللحوم في الأسواق، الانخفاض منذ عيد الأضحى المبارك، بسبب طرح الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، إضافة إلى تراجع أسعار علف الماشية خلال الأيام الماضية.

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انخفاض أسعار اللحوم عالميا

انخفضت أسعار اللحم البقري عالميا بنسبة 14% خلال شهر مايو الماضي، لتسجل 5.49 دولار للكيلو وفقا للأسعار العالمية، مقارنة بنفس الشهر من 2022، وكذلك عن شهر أبريل الذي سجلت فيه 5.76 دولار للكيلو، وفقا لتقرير صادر عن  غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

لحوم

وفي مصر، هبطت أسعار الكندوز إلى ما دون الـ 300 جنيه لليكلو، متراوحة بين 270 و300 جنيه للكيلو.

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أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

تراوح سعر كيلو اللحوم الكندوز من 270 إلى 300 جنيه، و بلغ سعر كيلو اللحوم الضأن بين 280 و320 جنيها وفقا للقطعية، فيما بلغ كيلو اللحوم الجملى 200 و 250 جنيه للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة 

وتراوح سعر عرق التربيانكو بين 280 إلى 300 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 300 إلى 320 جنيها للكيلو.

تريبيانكو

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 270 إلى 310 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 إلى 280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

لحم مفروم

وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 إلى 230 جنيهًا للكيلو، وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

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أسعار اللحوم السودانية 

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ مزيد من اللحوم الطازجة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، في المحافظات، بتخفيض 35% مقارنة بأسعارها في الاسواق، حيث تبيع اللحوم الطازجة بـ 220 جنيها للكيلو.

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أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

أكدت وزارة التموين، أن الأقاويل التي ظهرت على منصات السوشيال من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حول غلق المنافذ الاستهلاكية في مصر هي مجرد شائعات، وأن الدولة مستمرة في طرح لحوم بأسعار مخفضة عن الأسعار المعلنة، في ظل الإجراءات التي تتخذها للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا على المواطنين.

منافذ وزارة التموين

وسجل سعر كيلو اللحمة السوداني 195 إلى 220 جنيها للكيلو، وسعر كيلو اللحمة المجمدة البرازيلية والهندية 160 إلى 190 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحمة البلدي 260 جنيها للكيلو، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

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أرخص أماكن لبيع اللحوم

ساهمت منافذ جهاز الخدمة الوطنية ووزارات الداخلية والتموين، بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، التي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، ما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.

منافذ القوات المسلحة

ويبلغ عدد المنافذ الثابتة 245 منفذًا و32 متحركًا لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات.

منافذ متحركة للقوات المسلحة

وتسعى الحكومة إلى زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة، لتغطية أكبر عدد من المناطق المختلفة بالمحافظات.

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