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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

صدى البلد

واجه نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، مساء الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري لموسم 2023-2024، وخسر الأبيض نقطتين جديدتين في ثاني تعادل له بالدوري، ليجهش مدرب الزمالك أوسوريو بالبكاء.

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التعادل يفرض نفسه في مباراة الزمالك والمقاولون

سيطر التعادل السلبي على مباراة الزمالك والمقاولون حتى الدقيقة 65؛ عندما تمكن مصطفى شلبي من تسجيل هدف التقدم.

بكاء اوسوريو

وبعد الهدف، سُلطت الكاميرات على أوسوريو، الذي ظهر أنه قد دخل في حالة من البكاء، دون ظهور سبب لهذا الأمر، غير أن بكاء أوسوريو، الذي بدا أنه فرحا بالهدف، لم يكن في محله؛ بعدما قرر الحكم إلغاءه بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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أوسوريو يوضح سبب بكائه

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، عن غضبه بعد التعادل في الوقت القاتل من مباراة المقاولون العرب، في الدوري المصري الممتاز.

وعن البكاء بعد الهدف؛ قال: ”لم أبك في المباراة، الأمر الذي قد يزعجني هو مرض والدتي فقط، ولكن المكسب والخسارة يحدثان في كرة القدم، أجرينا تغييرات بسبب حصول بعض اللاعبين على بطاقات صفراء".

وأكد أوسوريو أنه لن يغير طريقة لعبه أو أسلوبه، خاصة أنه صاحب فكر هجومي، ويسعى لخلق أكثر عدد من الفرص، وواصل: ”الدوري المصري قوي، والمستويات متقاربة بين جميع الفريق، ولا يوجد لاعب في العالم يستطيع لعب 3 مباريات في 10 أيام“.

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رد فعل جماهير الزمالك بعد بكاء أوسوريو

غادر جمهور الزمالك، الملعب، وهم في حالة من الغضب الشديد، منتقدين بكاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، خلال المباراة، وتحديدا، عندما أحرز مصطفى شلبي الهدف الأول لفريقه، قبل أن يلغيه الحكم أمين عمر.

ولم يتعاطف جمهور الزمالك مع أوسوريو، أو يرحم دموعه، وحمَّلَهُ مع اللاعبين مسئولية التعادل وضياع نقطتين أخريين من الفريق في الدوري".

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الزمالك يطالب بإعادة المباراة ومعاقبة الحكم

طالب نادي الزمالك، بالتحقيق مع أمين عمر، حكم مباراته ضد المقاولون العرب، وإعادة المباراة لوجود أخطاء في تطبيق القانون، ومنع الحكم من إدارة أي مباراة أخري للفريق.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي: "نظرا للظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الحكم أمين عمر، الذي أدار مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، فإن نادي الزمالك يؤكد أنه لن يلتزم الصمت تجاه هذه الأخطاء التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق وخسارته نقطتين في مشواره بالمسابقة، وتم إعداد شكوى رسمية لتقديمها إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية حتى تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المسابقة مسؤوليتها للحفاظ على حقوق الأندية".

بيان الزمالك ١

وتابع بيان الزمالك: "تتضمن هذه الشكوى جميع الوقائع والقرارات التي صدرت من أمين عمر الحكم، بعد إذاعة الحوار الذي دار بينه وبين حكم الفار في لقطة ركلة الجزاء غير المحتسبة رغم وضوحها، وتأكيد حكم الفار على أنها مخالفة واضحة وصريحة، إضافة إلى احتسابه هدفا غير صحيح للمقاولون، بعد أن لمست الكرة يد أحد لاعبيه قبل أن تدخل الشباك.

بيان الزمالك٢

واستطرد البيان: "شهدت مباراة الزمالك ضد المقاولون أخطاء أخرى ومحاولات الحكم استفزاز لاعبي الزمالك عن طريق منحهم إنذارات في ألعاب لا تستحق حتى مخالفة، في المقابل تغاضى عن العديد من المخالفات لصالح الزمالك، وكل هذه الوقائع مسجلة بالصوت والصورة وشاهدها الجميع".

أمين عمر

وطالب نادي الزمالك بإحالة أمين عمر إلى التحقيق، وكذلك منعه من إدارة أي مباراة يكون نادي الزمالك طرفا فيها، كما طالب الفريق الأبيض بإعادة مباراته مع المقاولون العرب؛ نظرا لوجود أخطاء في تطبيق القانون، مما أثر على نتيجة اللقاء.

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