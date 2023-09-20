الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

أعلنت تقارير صحفية سعودية، عن أزمة تهدد بقاء اللاعب محمد شريف في صفوف فريق الخليج العربي، بعد النتائج السلبية التي قدمها الفريق في دوري روشن للمحترفين السعودي، وغضب عارم من الجماهير على صفقات الميركاتو الصيفي، وربط بعض رواد السوشيال ميديا ما يحدث مع شريف بعودته لمصر من باب الزمالك.

جماهير الخليج غاضبة وتطالب بصفقات جديدة

ذكرت تقارير صحيفة، أن جماهير الخليج العربي قامت بالاعتراض على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب مستوى اللاعبين الأجانب والصفقات التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث لم يقدموا إضافة للفريق حتى الآن.

شريف بقميص الخليج

وخسر فريق الخليج أمام نظيره الفتح في الجولة الأخيرة بثلاثية، وطالبت الجماهير بالتدخل السريع من قبل إدارة الفريق لإيجاد الحل المناسب والتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

شريف في الخليج

ويضم فريق الخليج 7 أجانب، هم: المصري محمد شريف، والألماني خالد ناري، والبوسني إبراهيم سيهيتش ، والأرجنتيني ليساندو مارتينيز، بالإضافة للثلاثي البرتغالي فابيو مارتينيز، وبيدرو ريبوتشو، وإيفو رودريجيز.

موقف الخليج في جدول ترتيب الدوري السعودي

يحتل فريق الخليج المركز ال12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط سجلها من انتصار وحيد وتعادلين وثلاث هزائم.

نادي الخليج

على الجانب الآخر يستعد فريق الخليج لمواجهة نظيره نادي الأخدود يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي 2023-2024.

كواليس انتقال شريف للزمالك

شهدت الفترة الماضية تجميد المفاوضات بين الزمالك، ومحمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب مُطالب اللاعب المالية، التي وصلت إلى 100 مليون جنيه، في أربع سنوات.

الهداف

ووفقًا لمصدر داخل نادي الزمالك، فإن محمد شريف رحب باللعب للزمالك، عن طريق الرحيل عن الأهلي نهائيًا إلى أيّ من الدوريات الخليجية أو الأوروبية، ثم العودة من جديد، إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك، وهو ما حدث باللعب لنادي الخليج السعودي، الذي لا ينافس على أي بطولات.

محمد شريف

وأضاف المصدر: «محمد شريف رحب باللعب للزمالك، لمدة أربع سنوات مُقابل حصوله على 100 مليون جنيه صافي، الضرائب بواقع 25 مليون جنيه سنويًا، على أن يحصل على 50 % من قيمة عقده الكلي مع الزمالك عند توقيع العقود، خاصة ان الزمالك نادي بطولات، وهو ما يرغب شريف في تحقيقه».

شريف

وأتم المصدر: «مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رفض طلبات محمد شريف المالية، وطلب بتجميد المفاوضات معه، لكن عقب رحيل منصور تجددت المفاوضات مع اللاعب من بعض المرشحين لرئاسة النادي، كورقة انتخابية رابحة».