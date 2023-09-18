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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

صدى البلد

لا تزال أسعار السلع الغذائية تمثل الشغل الشاغل للمواطنين الذين يبحثون عن الأمل في تراجع أسعار السلع الاساسية، بما يعينهم على سد احتياجاتهم من تلك السلع، وتشهد بيانات مجلس رئاسة الوزراء اهتماما ملحوظا من كافة الفئات للتعرف على كل ما يطرأ على الأسعار.

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انخفاض أسعار 5 سلع أساسية في الأسواق

شهدت اسعار بعض السلع الغذائية الاساسية التي يعتمد عليها المواطنون بشكل يومي، انخفاضا ملحوظا في أسعارها في عدد من الأسواق، في مقدمتها، الشاي والأرز والفول والعدس، حسبما أفادت بوابة الأسعار الرسمية، التابعة لمجلس الوزراء.

شاي

وانخفض سعر كيلو الشاي الأكثر تداولًا بين المواطنين نحو 2 جنيه صباح اليوم، إذ بلغ أدنى سعر له 182.51 جنيه، في حين وصل سعره الأعلى لـ211.17 جنيه.

ارز

و انخفض سعر كيلو الأرز المعبأ بواقع 0.65 جنيه منذ صباح اليوم، وبلغ سعره الأدنى على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء 23.38 جنيه، في حين وصل سعره الأقصى لـ26.29 جنيه، بينما يجرى تداوله في الأسواق بسعر 25.76 جنيه.

فول

وشهد سعر كيلو الفول المعبأ انخفاضا بواقع 0.29 قرشا، حتى بات يباع في الأسواق بسعر 39.49 جنيه، وهو سعره الأدني، بنسبة انخفاض وصلت لـ0.73%، فيما انخفض سعر كيلو الفول المجروش بواقع 1.82 جنيه؛ إذ انخفض سعر كيلو الفول المعبأ المجروش بواقع 1.82 جنيه، حتى بات يباع في الأسواق بسعر 36.24 جنيه، ونسبة انخفاض وصلت لـ4.78%.

عدس

و انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح 0.26 جنيه، حتى وصل سعره في الأسواق 48.25 جنيه، ووصل سعره الأدنى لـ48.25 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.54%.

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نصائح عند شراء السلع

قدمت مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث الغذاء، عدة  نصائح لربات البيوت عند شراء السلع، قائلة إنه يجب عند شراء العدس والفول والأرز، أن يكون في مستوى احتياجات المنزل.

وشددت خبيرة التغذية، على التأكد من المصدر عند الشراء، والتأكد من طريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية، ومراجعة وقراءة كتيبات الضمان للتحقق من شروط الشراء الصحيحة.

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نصائح تخزين السلع الغذائية

نصحت خبيرة التغذية، بعدة خطوات عند تخزين أنواع مختلفة من الأطعمة، لضمان سلامتها وجودتها بما يتوافق مع الاحتياج اليومي.

اولى النصائح تتمثل في شراء السلع والمنتجات الغذائية بما يتناسب مع القدرة المادية للأسرة، مع  تقسيم السلع الغذائية بما يتناسب مع العادات الصحية.

- ينبغي شراء السلع بشكل مفرد، وذلك لأن تخزينها بكميات كبيرة يفقدها قيمتها، مع ضرورة شراء السلع والمنتجات على قدر ما تحتاجه الأسرة فقط بشكل يومي، ولا داعي لشرائها بكميات كبيرة وتخزينها، خاصة أن التخزين لن يكون مجديًا، لأنه يفقد السلعة قيمتها، والتسبب في عدم توافرها بالشكل المطلوب.

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تراجع أسعار اللحوم بشكل ملحوظ

انخفضت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق اليوم، وكذلك هبطت أسعار اللحوم القائم فى سوق الماشية بعد تراجع أسعار الأعلاف وتوافرها أمام المربيين من ناحية، وقلة الإقبال على شراء اللحوم من ناحية أخري.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين  220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا، حيث سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

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أسعار السلع الاساسية قبل دخول المدارس

- كيلو الدقيق المعبأ: 21.48 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

- لتر زيت الذرة كريستال: 69.54 جنيه، بتراجع قرشين.

- لتر زيت عباد الشمس: 66.52 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

- البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.98 جنيه، بزيادة 12 قرشا.

- كيلو الدواجن الطازجة: 89.1 جنيه، بزيادة 6.08 جنيه.
- كيلو السكر المعبأ: 28.56 جنيها، بزيادة 32 قرشا.

- كيلو المكرونة المعبأة: 23.85 جنيه، بتراجع 18 قرشا.

- لتر اللبن السائب: 22.62 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
- كيلو المسلى الصناعي: 60.92 جنيه، بتراجع 5.56 جنيه.

- لتر اللبن المعبأ: 29.72 جنيه، بتراجع 1.68 جنيه.

- كيلو الجبن الأبيض: 106.88 جنيه، بتراجع 7.21 جنيه.

- كيلو الجبن الرومي: 190.74 جنيه، بتراجع 21.82 جنيه.

انخفاض 5 سلع أساسية اسعار السلع الغذائية مجلس رئاسة الوزراء الشاي الأرز كيلو الفول المعبأ سعر كيلو العدس

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