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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استبعاد ومقاطعة وتعهد|تفاصيل مثيرة في فضيحة القُبلة بمنتخب إسبانيا..وعقاب قاسي لـ اللاعبة

صدى البلد

لا تزال أزمة تقبيل رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، للاعبة جيني هيرموسو من شفتيها خلال حفل تسليم كأس العالم، تلقي بظلالها وتكتب فصولا جديدة عقب الأزمة المؤسسية التي تسببت في إحراج لكرة القدم الإسبانية.

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استبعاد صاحبة فضيحة القبلة الاسبانية

أعلنت المدربة الجديدة لمنتخب إسبانيا مونسي تومي عن استبعادِ اللاعبة جيني هيرموسو، صاحبة القبلة الشهيرة، خلال تقديمها رسميا لقائمتها على هامش الاستعداد لخوض غمار دوري الأمم الأوروبية التي يبدأُها منتخب لاروخا بمواجهة السويد ضمن منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

فضيحة القبلة

وأرجعت المدربة تومي، قرار عدم استدعاء هيرموسو إلى أسبابٍ تتعلق بحماية اللاعبة في هذا الوقت، مؤكدة أنها تحدثت إلى هيرموسو وقررت عدم ضمها كوسيلة لحمايتها.

ولم تكشف المدربة الجديدة، التي كانت مساعدة للمدير الفني السابق في كأس العالم للسيدات خورخي فيلدا، ما إذا كان هيرموسو هي من طلبت عدم استدعائها.

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استمرار لاعبات المنتخب في المقاطعة

وقعت 39 لاعبة، بينهن 21 لاعبة من القائمة التي تضم 23 لاعبة والتي فازت بكأس العالم الشهر الماضي، على بيان يرفضن فيه اللعب للمنتخب الوطني ما لم يتم تلبية مطالبهن بالتغيير، وطالبن بإصلاحات عميقة وقيادة جديدة بعد رفض روبياليس الاستقالة بسبب تقبيل هيرموسو في حفل توزيع جوائز كأس العالم في سيدني.

لاعبات منتخب اسبانيا

وأدى الجدل المثار حول القبلة إلى أزمة مؤسسية تسببت في إحراج لكرة القدم الإسبانية، فضلا عن استقالة روبياليس في نهاية المطاف، لكن اللاعبات أوضحن أن مطالبهن لم يتم تلبيتها جميعا.

لاعبات اسبانيا

أصدرت اللاعبات بيانا أمس الاثنين ذكرن فيه "مازلنا ندرس العواقب القانونية المحتملة التي يعرضنا لها الاتحاد الإسباني، من خلال وضعنا على القائمة التي طالبنا بعدم التواجد فيها لأسباب تم شرحها بالفعل علنا وبتفاصيل أكثر للاتحاد".

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«صاحبة قبلة المونديال» تفتح النار على الاتحاد الإسباني

اتهمت جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، باتباع "إستراتيجية التقسيم والتلاعب" بعدما أعلنت مونتسي تومي، مدربة المنتخب الجديدة، اختيارها للاعبات أعلن مقاطعتهن للمنتخب.

جيني هيرموسو

وكتبت هيرموسو على حسابها على "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الثلاثاء: "تأكدت اللاعبات أن هذه إستراتيجية أخرى لإحداث حالة من الانقسام والتلاعب لتخويفنا وتهديدنا بالتداعيات القانونية، والعقوبات المالية".

لاعبة منتخب اسبانيا

وذكرت هيرموسو في بيانها "حمايتي من ماذا؟ وممن؟ كنا نبحث لأسابيع وحتى لشهور، عن الحماية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو ما لم يحدث أبدا".

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تهديد حكومي للاعبات المقاطعات

أكد رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا فيكتور فرانكو، أنه إذا رفضت اللاعبات المشاركة، ستضطر الحكومة لتطبيق القانون، وهو ما يثير العار وسوء الحظ، ولكن هذا هو القانون.

ووفقاً لقانون الرياضة الإسباني، فإن رفض المشاركة في المنافسات رغم اختيار اللاعب يعد جريمة خطيرة يمكن أن ينتج عنها غرامات مالية تتراوح ما بين 3000 يورو و 30ألف يورو وعقوبة الإيقاف لفترة تتراوح ما بين عامين إلى 15 عاماً.

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