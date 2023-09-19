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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

اللاعيبة بتشرب شيشة| من قصد مدرب الزمالك بتصريحه المثير.. وهل سيخضع للعقاب؟

صدى البلد

أثارت تصريحات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـالزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، العديد من علامات الاستفهام والجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن تصريحاته لصحيفة ماركا الأسبانية، حملت الكثير من الاساءة للاعبي الكرة في مصر بصفة عامة، ولاعبوا الزمالك بصفة خاصة.

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حوار مثير للجدل

أدلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، بعدة تصريحات حول رأيه في الكرة المصرية وطبيعة اللاعب المصري بشكل عام.

حوار ماركا

وأجرت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، حوارًا مع الكولومبي أوسوريو، فجر خلاله عدة مفاجآت عن رأيه في الكرة المصرية، أثارت الكثير من الجدل.

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السهر يسيطر على اللاعب المصري

قال أوسوريو: «على الرغم من أن لاعبي الكرة في مصر لا يشربون الخمور ويتحكمون في الجنس، إلا أن آفة السهر حتى الصباح تسيطر عليهم».

وأضاف: «في أوروبا ينام اللاعب مبكرًا ويستيقظ في وقت مبكر من الصباح، لكن في مصر اللاعبون يسهرون لأسباب ثقافية، مثل التواصل الاجتماعي وتدخين الشيشة، وبالتالي لا يؤدي تدريباته على ما يرام».

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إمكانيات اللاعب المصري لم تُستغل

وأعرب مدرب الزمالك عن احترامه للثقافة المصرية، وأرجع أسباب عدم حصول اللاعبين على الراحة الكافية إلى السهر والتواصل الاجتماعي المستمر.

وأكمل مدرب الزمالك تصريحاته: «هناك إمكانيات كبيرة جدًا في مصر ولكن للأسف لا يتم استغلال اللاعب المصري في البطولة، ربما لأسباب ثقافية ودينية».

مدرب الزمالك

واختتم أوسوريو بالحديث عن مشواره مع الزمالك قال أوسوريو: «استلمت الفريق وهو في المركز التاسع في الدوري المصري، ونهضت به إلى الثالث في الموسم الماضي، وبلغنا مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، وسعيد بتواجدي في النادي وهو من أعظم أندية القارة».

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وكيل المدرب: ماركا فسرت التصريحات بشكل خاطئ

تحدث محمد حبشي، وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها المدرب لصحيفة ماركا في الساعات الماضية.

أوسوريو

وقال حبشي، في تصريحات لبرنامج «كورة في الـ90»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090: «صحيفة ماركا قامت بتعديل الجزء الخاص بأن المدرب اتهم اللاعب المصري بشرب الشيشة، لأنها قامت بنشره بشكل خاطئ».

وتابع: «أوسوريو كان يتحدث بشكل عام عن الشعب المصري وطبيعته، وأنه يحب السهر لأوقات متأخرة بمن فيهم اللاعب المصري أيضا».

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