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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

صدى البلد

أثارت تصريحات ميشيل أنطونيو، لاعب نادي وست هام الإنجليزي، الجدل حول أسباب فشل انضمام كابتن منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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تصريحات مثيرة بحبس محمد صلاح

أكد ميشيل أنطونيو، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، أن محمد صلاح لاعب ليفربول، لم يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي، مشيراً إلى أن الريدز قاموا بحبسه في الفريق.

ميشيل أنطونيو
صلاح

وقال أنطونيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية: "محمد صلاح لم يرفض الانتقال للدوري السعودي بأي حال من الأحوال، لقد تم حبسه من قبل ليفربول وقالوا له لن تذهب إلى أي مكان، ولكي نكون منصفين معه فهو لم يثر ضجة وتركهم يفعلون ما كانوا يفعلون، لكنني أعرف حقيقة أنه كان مستعدًا للرحيل".

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فعل كل شيء مع الريدز

أضاف لاعب وست هام: "ماذا يمكن أن يفعل أيضًا في ليفربول؟ لقد فعل كل شيء، الانتقال إلى السعودية فرصة عظيمة بالنسبة له، فهو رجل مسلم وكان كل شيء جاهزا من أجله، لم يكن هناك أي سلبية فعلية لعدم رحيل صلاح، أفهم أن لديه عقدًا وقد أوفى به".

الملك المصري

وأتم لاعب وست هام: "لقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد فعل كل ما يمكنه فعله في ليفربول، أنا أقول لك الآن رجل مسلم يذهب إلى بلد مسلم، ويُدفع مبلغ 215مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول للاعب يبلغ من العمر 31عامًا، أجد أنه من الجنون تمامًا أنهم لم يقبلوا ذلك".

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هل أجبر ليفربول محمد صلاح على البقاء؟

وبالعودة إلى المصادر الرسمية والموثوقة، يتضح أن تصريحات لاعب وست هام تفتقر الواقعية، خاصة أنه عقب تداول أنباء اهتمام اتحاد جدة بالتعاقد مع محمد صلاح، كان الكولومبي رامي عباس وكيل أعمال  النجم المصري، أول من نفى رغبة اللاعب في الرحيل.

رامي عباس مع صلاح

وكتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي على موقع “X”: "إذا كنا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام ما كنا جددنا العقد الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزما مع النادي".

كلوب وصلاح

كما أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أكثر من مرة أن محمد صلاح ليس للبيع بأي ثمن وهو ما تحقق في النهاية، كما قال سوبوسلاي، لاعب الريدز: “لقد تحدثنا فيما بيننا عن مستقبل محمد صلاح، إنه يريد الاستمرار في ليفربول”.

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الفرعون يريد الفوز فقط في ليفربول

الحديث عن سوق الانتقالات، لا يمكن تجاهل الصحفي الأبرز في العالم بشأن تغطية أخبار الميركاتو وهو الإيطالي فابريزو رومانو، إذ كتب عبر منصة “إكس”: "ليفربول لا يرغب في بيع محمد صلاح، واللاعب نفسه ووكيله أكدا التزامهما مع ليفربول، الفرعون المصري يريد الفوز فقط في ليفربول، ولم تتغير رغبته، صلاح ملتزم مع ليفربول والنادي ملتزم معه".

 فابريزو رومانو

الدليل الأخير، هو أن محمد صلاح لا يخفي مشاعره سواء بالفرح أو الحزن، وبالعودة إلى فترة الإعداد للموسم الجديد وحتى الآن، لم تفارق الابتسامة وجه النجم المصري، أما انفعاله على يورجن كلوب، مدرب الفريق، في المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كانت بسبب عدم رضاه عن استبداله في الشوط الثاني، ثم عادت الأمور لطبيعتها في المباريات التالية وواصل “مو” تحطيم الأرقام القياسية.

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