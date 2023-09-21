والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

مع إعلان فوز سلمى الجابري، بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات لعام 2023، التي أُقيمت مؤخرًا برئاسة الدكتورة آمال رزق، تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ بدأ البعض يبحث عنها وعن هويتها، فضلًا عن شروط المسابقة الجديدة التي سمحت للمتزوجات بالفوز، وعن الأزمة التي تسببت فيها والدتها، التي أشارت إليها الفائزة عقب التتويج، مقدمة اعتذارًا رسميًا لإدارة المسابقة.

سلمى الجابري ملكة جمال مصر

فازت سلمى الجابري، بلقب ملكة جمال مصر للعالم للسيدات لعام 2023، إذ أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مقطع فيديو لا يتجاوز ثوان معدودة، تظهر خلاله بلقطات مصورة.

ملكة جمال مصر

وكتبت سلمى الجابري، عبر حسابها على «إنستجرام»، معلنةً عن فوزها بلقب ملكة جمال مصر للعالم: «سيدة ملكة جمال مصر للعام 2023».

ملكة جمال تثير التكهنات بعد اعتذارها

أثارت سلمى الجابري التكهنات بعد أن قدمت اعتذارًا رسميًا لرئيسة المسابقة آمال رزق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» إذ أكدت أن والدتها تسببت في أزمة كبيرة.

وكتبت سلمى: «أود أن اقدم اعتذر لما صدر من والدتي من سوء تفاهم في حفل الختام الناتج عن ترويج شائعات داخل قاعة الحفل، وادعاءات باطلة هدفها توتر العلاقات الطيبة بيننا وبين دكتورة آمال رزق ومنظمة miss egypt، التي ليس لها أي أساس من الصحة».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ذلك، وتساءلوا عما حدث لحظة التتويج.

والدة سلمى الجابري تتسبب في أزمة بعد تتويج ابنتها

كشفت الدكتورة آمال رزق، رئيسة المسابقة، عن كواليس الأزمة التي تسببت فيها والدة سلمى الجابري عقب تتويجها، إذ افتعلت أزمة بسبب تتويج ابنتها بعيدًا عن المسرح، بحسب ما ذكرت رئيسة المسابقة.

أناقة ملكة جمال مصر

وقالت رزق: «مش كل الملكات الفائزات بيتكرموا ويتوجوا على المسرح، فيه بيكون خارج المسرح لمراقبة سلوكهن، وده اللي حصل مع سلمى، ووالدتها انفعلت لأنها مش فاهمة النظام ده وحصل مشادات».

وعن الاعتذار التي قدمته سلمى الجابري نيابة عما فعلته والدتها، أكدت «رزق» أنها تخطت الأمر بمجرد الاعتذار.

من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للسيدات؟

سلمى الجابري من مواليد 1999، وتبلغ من العمر 24 عاما، و درست في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، وتعد واحدة من الناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويبلغ عدد متابعيها نحو مليون شخص.

سلمى الجابري

وترتبط سلمى الجابري بعلاقة صداقة مقربة مع الإعلامية فرح علي، ومتزوجة من لاعب منتخب مصر لكرة القدم أحمد رمضان بيكهام، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن بفريق سيراميكا حاليا ولاعب الاهلي السابق، إذ جمعتهما قصة حب منذ عام 2017.

زفاف سلمى و بيكهام

رُزقت سلمى الجابري بابنتها إيملي، التي احتفلت بعيد ميلادها الأول في شهر فبراير، ودائما ما تشارك كواليس حياتها وروتينها اليومي معها، كما رُزقت بمولودها الثاني زين في 5 مايو 2023.