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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

سلمى الجابري
سلمى الجابري

في مفاجأة كبيرة لمتابعيها، أعلنت سلمى الجابري، تتويجها بلقب بلقب ملكة جمال مصر للعالم لعام 2023، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. 

وخرجت سلمى الجابري في مقطع فيديو مدته ثوانٍ معدودة لتزف الخبر لأكثر من مليون متابع، وتظهر من خلاله في لقطات مُصورة لتتويجها باللقب.

وكتبت سلمى من خلال فيديو عبر انستجرام وهي ترتدي تاج ملكات الجمال: OFFICIALLY MRS EGYPT WORLD QUEEN 2023.

من هي سلمى الجابري ؟

سلمى الجابري إحدى ناشطات الجمال والموضة عبر السوشيال ميديا حيث يتابعها أكثر من مليون شخص، وتتميز بإطلالاتها الأنيقة من خلال ظهورها عبر حساباتها.

وتعمل سلمى الجابري في مجال الإعلانات خاصة إعلانات التجميل، حيث تثق بها الآلاف من الفتيات ممن يتابعنها ويثنين على جمالها.

سلمى الجابري أم لطفلين 

سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم، بحسب ما أعلنت، من مواليد 1999، تبلغ من العمر 24 عامًا.

وسلمى الجابري تخرجت في جامعة الأهرام الكندية، كلية الإعلام قبل أن تبدأ مرحلة جديدة في حياتها الأسرية بالزواج من لاعب منتخب مصر وتنجب طفلين.

وابنة سلمى الكبيرة وهي ايميلي والتي احتفلت بعيد ميلادها في 1 فبراير الماضي، أما مولودها الثاني فوضعته بتاريخ 5 مايو 2013 وسمّته زين.

زوجة لاعب منتخب مصر 

وتكتسب سلمى الجابري جماهيرية كبيرة لدى جمهور كرة القدم الذي يعرفها من خلال زوجها اللاعب أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي سيراميكا كليوباترا وظهير منتخب مصر.

ويُثني دائمًا متابعو سلمى على ظهورها مع زوجها في مختلف المناسبات، حيث جمعتهما من قبل قصة حب منذ عام 2017 توجّت بهذا الزواج السعيد.

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