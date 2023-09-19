خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عملة جديدة زعموا أنها سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة وهي فئة الـ 50 جنيها البلاستيكية.

العملة البلاستيكية فئة الـ50 جنيهًا

حقيقة طرح فئة الـ 50 جنيها البلاستيكية

أكد مصدر، أنه لا يوجد عملات فئة 50 جنيها مصنعة من مادة البوليمر في مصر، وأن الصورة المنتشرة هي صورة مرسومة على الأيدي عبر استخدام أدوات الفوتوشوب ويتم طباعتها ورقيا.

وتابع المصدر، أن البنك المركزي لم يعلن حتى الآن عن طرح أي عملات جديدة مصنعة من مادة البوليمر في مصر بعد طرح 10 جنيهات منذ أكثر من عام وطرح العشرين جنيها البلاستيكية منذ عدة أشهر في يونيو الماضي.

ولفت المصدر، إلى أن عملة الـ50 جنيها المفبركة المنتشرة عبر وسائل التواصل، توقيع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.

العملات البلاستيكية المطبوعة بمصر

وخلال الفترة الماضية، تم الاستقرار في البنك المركزي على طرح فئات العملة المصرية الأكثر تداولًا، وهى الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا في صورتها البلاستيكية الجديدة وبتصميم جديد.

وجاء الطرح بعد دراسات دقيقة أجراها فريق الخبراء في البنك المركزي المصري، حول أكبر فئات البنكنوت تداولًا بين المواطنين، والجدوى الاقتصادية لطباعة فئات العملة المختلفة.

مميزات العملات البلاستيكية



مقاومة للماء.

تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.

تعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع.

من الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها.

تعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.

العملة البلاستيكية فئة الـ50 جنيهًا

العملة البلاستيكية فئة الـ50 جنيهًا

وقالت سهر الدماطي، إن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للعملة بلاستيكية من فئة الـ50، بها العديد من الملاحظات، وفئة العملة الـ50 المتداولة ليست حقيقية.

وأضافت الدماطي في تصريحات لصدى البلد، أن هناك العديد من المزايا لإصدار العملات بلاستيكية، حيث عمرها الافتراضي نحو 12 سنة، ويمكن بعد ذلك طباعتها مرة أخرى، ولا يمكن تزوريها أو تزييفها.

وتابعت الدماطي، أن العملات بلاستيكية التي يتم إصدارها في مصر مؤخرا لتواكب التطور التكنولوجي الحالي، وهي لا تقل عن الدول التي تصدر عملات بلاستكية.

واختتمت الدماطي، أن هناك لجنة معينة تقوم بتصميم العملة البلاستكية قبل اعتمادها وطرحها في السوق، لافتة إلى أن اختيار الرسومات على العملات لها دلالات تاريخية، بالإضافة إلى إضافة حروف من اللغة العربية تعبر عن هوية.