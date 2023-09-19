طارق فهمي : مصر قادرة على جذب الاستثمارات

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية، أن الدولة حريصة على الاستثمار، وأن المستثمر في أي دولة يستطيع أن يستعلم على الأماكن من خلال الانترنت.



وأضاف طارق فهمي خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك تجارب كثيرة من الممكن أن يتم تنفيذها في مصر، وأن الدكتور مصطفى مدبولي يعلم هذه التجارب، من أجل التسهيل أكثر و أكثر على المستثمرين.



ولفت إلي أن مصر قادرة على جذب الاستثمارات الكبيرة، وأن مصر تمتلك بنية تحتية قوية، وأن مصر بها رجال أعمال وطنيين، جميعها تجذب الاستثمار، بجانب قناة السويس.



وأشار إلي أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة، وخطط مميزة، من أجل الاستثمار، ونحتاج لـ التطوير.

