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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طارق فهمي: زيارة السيسي لـ الإمارات تأتي لنقل خبرات مصر بقمة المناخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية، أن العلاقة بين مصر و الإمارات قوية ومهمة، وأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كان لبعض الأشياء منها استعداد الإمارات لـ قمة المناخ، وهناك اهتمام بنقل خبرات مصر لـ الإمارات.

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 وأضاف طارق فهمي خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر حريصة بأن تخرج قمة المناخ في الإمارات بشكل جيدي يليق بالمنطقة. 

ولفت إلى أن زيارة الرئيس لـ الإمارات كانت لبحث الأوضاع في الخليج، وتحديدًا اليمن، وهناك ملفات خاصة بالسلامات الإقليمية، وما يحدث في الضفة الغربية، وما يحدث في ليبيا.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي، واصفا العلاقات الإماراتية - المصرية بأنها تاريخية وراسخة.

 وقال الشيخ محمد بن زايد - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) "سعدت بلقاء أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي، والعلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة، والإمارات حريصة دائماً على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها".

 

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