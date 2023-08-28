بسبب 50 جنيها.. المتهمتان بإنهاء حياة طفل بالقليوبية يمثلان الجريمة

كشفت جهات التحقيق بالقليوبية في واقعة مقتل طفل عمره 9 سنوات على يد ابنة خالته وصديقتها بعد قيامهما باختطافه من أسرته وقتلة والقاء جثته في أحد الترع بناحية قليوب في محافظة القلبوبية، أن المتهمة كانت تخطط لاختطاف الطفل منذ اكثر من شهر بمعاونة صديقتها لانهما كانا يمران بضائقة مالية وفى يوم الواقعة ارتدت المتهمة النقاب حتى لا تكشفها كاميرات المراقبة واستدرجت الطفل المجني عليه بعد اعطاءه مبلغ 50 جنيه لشراء حلوى له من السوبر ماركت فذهب الطفل لإخبار والدته وبعد خروجه اختفى عن الاعين ولم يعود مرة أخرى.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمتين وضعتا له 6 أقراص منومة داخل علبة عصير ادى ذلك إلى توقف القلب ووفاته وأنهما ارتكبا الواقعة من أجل مرورهما بضائقة مالية ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى نظير عودته وعندما توفي قاما بوضعه في جوال وألقيا بجثمانه في رشاح القرية.

وأضاف المتهمين، أن يوم الواقعة شعر الطفل المجني عليه بحالة إغماء شديدة وتوفي على إثرها فوضعتاه في جوال وقامتا بالتخلص من الجثة بإلقاءه برشاح القرية وأرشدتا عن مكانه وتم العثور على الجثة وانتشالها ونقله للمشرحة.

وقامتا المتهمتان بتمثيل جريمتهما امام جهات التحقيق واجهزة الامن فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهمتان 4 ايام على ذمة التحقيقات والتجديد لهما في المواعيد القانونية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب في القليوبية يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات بدائرة المركز بتغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.

وتم تشكيل فريق بحث توصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي “إ م أ” 22 سنة طالبة وصديقتها "ش خ س" 24 سنة ربة منزل وباستهدافهما تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة لمرورهما بضائقة مالية وتحرر محضر بالواقعة.