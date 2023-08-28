عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب 50 جنيها.. المتهمتان بإنهاء حياة طفل بالقليوبية يمثلان الجريمة

المتهمة صورة أرشيفية
المتهمة صورة أرشيفية

كشفت جهات التحقيق بالقليوبية في واقعة مقتل طفل عمره 9 سنوات على يد ابنة خالته وصديقتها بعد قيامهما باختطافه من أسرته وقتلة والقاء جثته في أحد الترع بناحية قليوب في محافظة القلبوبية، أن المتهمة كانت تخطط لاختطاف الطفل منذ اكثر من شهر بمعاونة صديقتها لانهما كانا يمران بضائقة مالية وفى يوم الواقعة ارتدت المتهمة النقاب حتى لا تكشفها كاميرات المراقبة واستدرجت الطفل المجني عليه بعد اعطاءه مبلغ 50 جنيه لشراء حلوى له من السوبر ماركت فذهب الطفل لإخبار والدته وبعد خروجه اختفى عن الاعين ولم يعود مرة أخرى.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمتين وضعتا له 6 أقراص منومة داخل علبة عصير ادى ذلك إلى توقف القلب ووفاته وأنهما ارتكبا الواقعة من أجل مرورهما بضائقة مالية ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى نظير عودته وعندما توفي قاما بوضعه في جوال وألقيا بجثمانه في رشاح القرية.

وأضاف المتهمين، أن يوم الواقعة شعر الطفل المجني عليه بحالة إغماء شديدة وتوفي على إثرها فوضعتاه في جوال وقامتا بالتخلص من الجثة بإلقاءه برشاح القرية وأرشدتا عن مكانه وتم العثور على الجثة وانتشالها ونقله للمشرحة.

وقامتا المتهمتان بتمثيل جريمتهما امام جهات التحقيق واجهزة الامن فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهمتان 4 ايام على ذمة التحقيقات والتجديد لهما في المواعيد القانونية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب في القليوبية يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات بدائرة المركز بتغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.

وتم تشكيل فريق بحث توصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي “إ م أ” 22 سنة طالبة وصديقتها "ش خ س" 24 سنة ربة منزل وباستهدافهما تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة لمرورهما بضائقة مالية وتحرر محضر بالواقعة.

القليوبية قليوب مركز شرطة قليوب محافظة القلبوبية مديرية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي السوبر الأفريقي

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

خاص.. رئيس بشكتاش يؤكد انسحاب الأهلي من مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق شب بمحل أحذية بشبين القناطر في القليوبية

التحفظ على 2510 علب سجائر وضبط 4000 لتر سولار في حملة بالقليوبية

نشر الغسيل يكتب نهاية طالبة من الدور الثالث في الخصوص

كان رايح يصلي الفجر .. مصرع فتي في حادث تصادم ببنها

تفاصيل إنهاء حياة طفل قليوب على يد بنت خالته.. لسبب صادم

حاميها حراميها.. المتهم بسرقة ورشة ملابس: كنت محتاج الفلوس وعارف مكانها

ابنة خالته استدرجته.. القصة الكاملة لمقتل طفل وإلقائه بـ رشاح قليوب

اليوم.. محافظ القليوبية يشهد نهائي دوري مراكز الشباب والقرى

ترشيحاتنا

على عمق 184 كيلومتراً.. زلزال عنيف يضرب جبال باكستان

السياحة التعليمية مصدر جديد للدولار.. أهم مميزات الدراسة في مصر

أنباء عن إقالتها.. عقوبات تنتظر وزيرة خارجية ليبيا بعد لقاء نظيرها الإسرائيلي

غرفة القليوبية: حوافز الرئيس السيسي للصناعة تستهدف دعم وتحسين مناخ الاستثمار

ذكرى سنوية سعيدة.. جندي بحرية يثير الجدل بمنشور بسبب بن لادن

مدبولي : مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة تستهدف استصلاح وزراعة مليوني فدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخرة الجواز.. زيادة وزن كندة علوش تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

تحذير عاجل| علامات مبكرة لسرطان القولون.. لا تجهلها

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ