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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يسدل الستار عن جريمة مصرع موظف سابق بسفارة عربية

ارشيفية
ارشيفية

فى أقل من 24 ساعة ، نجحت أجهزة الأمن في كشف خيوط جريمة مصرع موظف سابق بإحدى السفارات العربية داخل شقته بالعجوزة؛ حيث تبين أن خادمة لديه وراء ارتكاب الجريمة بالاشتراك مع آخر بدافع السرقة، تم ضبطهما وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ بتاريخ (18) الجارى لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محامى مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة بغياب موكله يعمل موظفًا سابق بإحدى السفارات العربية "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة عاملة نظافة ، وسائق مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، تم ضبطهما.

وقررت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة ، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثانى (قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه) وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهة الثانى أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تم ضبطه" ، وتم ضبط كافة المسروقات ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العجوزه جريمة قتل خادمة موظف سابق مديرية امن الجيزة

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