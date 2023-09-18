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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

فرح طلخا
فرح طلخا

أصبحت مدينة طلخا حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن شهدت فرح أسطوري تم التجهيز له قبل أكثر من عام مع تكاليف هائلة للحفل، فحضره أكثر من مطرب من نجوم الغناء منهم تامر حسني، وائل جسار.

فرح طلخا 

الفرح الأسطوري بطلخا

أوضح العريس حسام الصياد صاحب الـ 32 عام، أن فكرة حضور أكثر من مطرب في حفل الزفاف كانت بالإتفاق مع زوجته، قائلًا: "الفكرة كانت بينا احنا الإثنين، كل واحد اختار مطربه المفضل، لكن الحقيقة كل اللي جبناهم، بنحبهم زي بعض".

وأضاف قائلًا أنها المرة الأولى لبعض الفنانين، إحياء حفل زفاف في طلخا مثل تامر حسني وحماقي، وأنهم وافقو ينزلوا بطلب مني، ودي حاجه بسطتني جدًا، حيث حضر الزفاف أيضًا "وائل جسار ورضا البحراوي وأحمد شيبة ومحمد حماقي".

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من هو حسام الصياد صاحب الزفاف الأسطوري؟

يعتبر حسام مستثمر مصري أمريكي، وصيدلي في أمريكا، وصاحب مجموعة من الصيدليات، حيث بدأ حسام تجهيزات حفل الزفاف منذ 12 شهرًا، حتى يخرج بهذا الشكل الأسطوري، بداية من حجز المطربين والمصورين، وتجهيز فستان العروسة والميك آب، وأيضًا التنظيم والديكورات، موضحا: "الفرح خد مننا سنة تجهيز بكل تفاصيله، الموضوع بياخد وقت، لأننا لازم نختار الأحسن في كل حاجة.

فرح طلخا 

تكلفة حفل الزفاف بطلخا

أما عن تكاليف حفل الزفاف، أوضح  حسام قائلًا: "محسبتش بالظبط بس هو من 10 مليون لـ12 مليون جنيه، ده غير الحنة اللي في البلد"، وحاليًا يقضي العريس شهر العسل مع زوجته في المالديف.

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