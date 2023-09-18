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جامعة حلوان تكشف خطتها للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية بالعام الجديد.. السيد قنديل: الاهتمام بمحو الأمية ضمن أهدافنا لتنمية الأسرة خبراء التعليم يكشفون كيفية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل ومواكبة تطورات العصر.. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب أيمن عزب ناعيا أشرف مصيلحي: مع السلامة يا أطهر قلب راح مننا بدري.. إلهام شاهين تودع أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة الرئيس الإيراني بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع واشنطن: كان عملا إنسانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة حلوان تكشف خطتها للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية بالعام الجديد.. السيد قنديل: الاهتمام بمحو الأمية ضمن أهدافنا لتنمية الأسرة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • السيد قنديل : الاهتمام بالمشروع القومي لمحو الأمية ضمن أهدافنا لتنمية الاسرة 
  • نائب رئيس جامعة حلوان : خطة اطلاق حملات وندوات توعوية للمشروع القومي لمحو الأمية
  • جامعة حلوان تشارك في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار  ٢٠٢٣ 

 

أعدت جامعة حلوان خطة للمشروع القومي لمحو الأمية للعام الدراسي الجديد حيث أعلنت عن  العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية و التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

 و صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على ان قضية محو الأمية تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية، في إطار ما أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووفقا لما تضمنته استراتيجية بناء الإنسان ومبادرة تنمية الأسرة المصرية فى توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
     
وأشار الدكتور  وليد السروجي نائب رئيس جامعة  حلوان أن الجامعة قد اتخذت بعض  الإجراءات والممارسات التي  من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  في خططه وحملاته التوعوية بالمشروع من خلال عقد العديد من الندوات للتوعية بالمشروع بالكليات المشاركة، وإصدار مطوية القطاع بعنوان (مناهضة الأمية نهضة للوطن) تحت شعار لا للأمية في الجمهورية الجديدة.

وتابع أن الجامعة تعمل على إطلاق العديد من  القوافل التنموية المتكاملة للوصول بخدمات الجامعة إلى المجتمع وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عدد (٦) قوافل تنموية متكاملة متضمنة برنامج محو الامية لتطوير القرى الأكثر احتياجا بمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحافظة الجيزة ، كما تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة، وتشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية  لتوعية الطلاب والطالبات بآليات وخطوات الالتحاق بالمشروع ، وتوفير مقر دائم للمشروع القومي لمحو الأمية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى إدارة الجامعة لإدارة فعاليات المشروع ومتابعة تنفيذه على مستوى كليات الجامعة.

وقد صرح الدكتور أحمد عبد الرشيد أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والمنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الامية بالجامعة إلى دعم قيادات جامعة حلوان  للمشروع القومي لمحو الأمية والذي يساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وأفاد أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات المتقدمة والمتميزة في هذه المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية في الجمهورية الجديدة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، بجانب ضرورة محو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل كشرط للحصول على شهادة التخرج للطلاب.

 

وقد شاركت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في احتفالية الهيئة العامة لتعليم الكبار باليوم العالمي لمحو الأمية ٢٠٢٣ تحت شعار "تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية".

حيث شارك الدكتور أحمد عبد الرشيد أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والمنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الامية،  ممثلا للجامعة في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد يحى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والتي أُقيمت بديوان عام الهيئة بالنزهة الجديدة بمحافظة القاهرة ، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية. 

وقد  نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان خلال الفترة من عام ٢٠٢٠ إلى عام ٢٠٢٣ ، في تحرير آلاف المواطنين من الأمية في معظم محافظات وقرى ومدن جمهورية مصر العربية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين المتحررين من الأمية بالتعاون مع إدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار على مدار عدة دورات امتحانية متتالية إلي عدد ١٥٩٥٢ مواطن ومواطنة تم تحريرهم من الأمية .

المشروع القومي لمحو الأمية للمشروع القومي لمحو الأمية Jobs Education خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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