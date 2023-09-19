سعر الفستان وتكاليف الفرح ومفاجأة العروسة| تفاصيل مثيرة عن فرح طلخا الأسطوري | شاهد

أثار حفل زفاف أسطوري في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، حالة من الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تداول رواد السوشيال ميديا صور وفيديوهات للزفاف، خاصة وأن بعض نجوم الغناء أحيوا المناسبة منهم تامر حسني وحماقي والبحراوي، فما تفاصيله…

تفاصيل زفاف طلخا الأسطوري

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة البذخ في المناسبات وحفلات الزفاف بشكل كبير، أحدثهم جاء حفل زفاف شهدته محافظة الدقهلية، فكان حفل مميز وضخم، أحياه بعض النجوم المشهورين في الوسط الفني منهم وائل جسار وتامر حسني وأحمد شيبه والبحراوي.

أقام طبيب صيدلي يُدعى حسام الصياد حفل زفافه بالاتفاق مع زوجته بحضور أكثر من فنان من نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث تفاجئ الحضور بتكاليف الزفاف الهائلة التي بلغت من 10 إلى 12 مليون جنيه، إلى جانب التجهيزات الفخمة والمميزة التي نالت إعجاب الجميع، فقد قام الصياد بإعداد تجهيزات مسبقة لحفل زفافه منذ ما يقرب من 12 شهر لكي يخرج بهذا الشكل الأسطوري.

يعتبر العريس حسام الصياد أحد أشهر رجال العمال في مصر، إلى جانب كونه طبيب صيدلي، حيث يمتلك مجموعة من الصيدليات في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

تعليق عريس طلخا على زفافه الأسطوري

علق رجل الأعمال والصيدلي حسام الصياد على حالة الجدل المُثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زفافه الأسطوري، بسبب ارتفاع تكاليفه، وحضور عدد كبير من نجوم الغناء، حيث قال في تصريحات تليفزيونية:

«تلقيت اتصالات هاتفية كثيرة والجميع سألني عن تكلفة الفرح لكنني لم أذكر مبلغًا معينًا، ولكن ما أود قوله إن الفرح تكلف كثيرًا جدًا خاصة بحضور المطربين الذين أحيوا الحفل بينهم تامر حسني وحماقي.. الفرح اتكلف كتير أوي سواء من مطربين أو تصوير أو استعدادات أخرى، وأنا أعيش في أمريكا من 18 سنة.. سافرت وانا عندي 14 سنة وكنت متمسك بنشأتي المصرية والعادات والتقاليد التي تربيت عليها، ودا يرجع لوالدي ووالدتي خاصة وأننا كنا مرتبطين بمصر، وكنا دائمًا على تواصل وزيارات باستمرار…

وتابع: «لم أفكر يومًا في الارتباط بأي فتاة أخرى، وكان لدي إصرار الارتباط بفتاة مصرية من أجل الأولاد وعروستي لا تعمل لأنها حديثة التخرج».

وقالت العروس سلمى فايد ابنة الـ 22 عام في تصريحات صحفية أن فستان الزفاف وصلت تكلفته إلى 300 ألف جنيه، ولاقى إعجاب الجميع في حفل الزفاف.