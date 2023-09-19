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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أسعار الأرز| كم وصل سعر الكيلو السائب والمعبأ في الأسواق؟

صدى البلد

فاجأت أسعار الأرز جمهور المستهلكين في الأيام القليلة الماضية، بارتفاعها ، حيث ارتفع سعر الطن 1000 جنيه مرة واحدة،  الأمر الذي أثار استياء الجميع متسائلين عن سبب الارتفاع المفاجئ، كم بلغ سعره في الأسواق؟.. 

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ارتفاع سعر الأرز 

تزامن ارتفاع أسعار الأرز خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع ارتفاع الطلب عليه، وهدوء التوريدات خلال موسم الحصاد الحالي، والذي بدأ في نهاية أغسطس الماضي، إذ ساعد انخفاض المعروض على زيادة الأسعار.

أسعار الأرز في الأسواق 

ارتفع سعر الأرز إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، بعد ما فرضته الهند قيود على صادراتها منه، حيث سجلت أسعار الأرز ارتفاعًا بمقدار 9.8% في أغسطس الماضي، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

شهد سعر الأرز المصري ارتفاعًا ليسجل طن الأرز الأبيض بين 18 إلى 21 ألف جنيه للطن، إذ يتراوح سعر كيلو الأرز اليوم ما بين 21 إلى 24 جنيهًا حسب المنطقة للأرز السائب، بينما يكون الأرز المعبأ أكثر من ذلك على حسب النوع والشركة والجودة.

هل يرتفع سعر الأرز إلى 35 جنيهًا ؟

تعتبر الفترة الحالية فيصلية بين أرز البشاير ومحصول الأرز الرئيسي، ومن الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع قليل في سعر الأرز هذه الفترة من كل عام، إلا أن رئيس شعبة الأرز بغرفة القاهرة التجارية، رجب شحاته، أوضح في تصريحات تليفزيونية أن 90% من المساحات المنزرعة من الأرز لم يتم حصادها بعد، وخلال شهر أكتوبر ستكثر عملية الحصاد بقوة ما يساهم في تراجع الأسعار مجددًا.

وأضاف رئيس شعبة الأرز أن ارتفاع أسعار الأرز لا يدعو للقلق، وهو متوفر في الأسواق إلا أن بعض التجار يقومون بتخزينه ما يؤدي إلى ارتفاع سعره، متوقعًا هبوط سعر الأرز بدءًا من شهر أكتوبر المقبل واستقراره، وبناء عليه لن تصل أسعار الأرز إلى 35 جنيهًا مجددًا، وتشير جميع المؤشرات إلى هبوطها الفترة المقبلة.

أسعار الأرز ارتفاع سعر الأرز الأرز أغسطس زيادة الاسعار الأرز المعبأ

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أسعار الأرز| كم وصل سعر الكيلو السائب والمعبأ في الأسواق؟

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