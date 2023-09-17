كليوباترا بوكس وصلت كام؟.. هل انتهت أزمة السجائر بعد التسعير رسميًا؟

تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السجائر بصورة كبيرة في الآونة الأخير، حيث استغل التجار أزمة ارتفاع الأسعار، وأحدثوا فجوة كبيرة بين الأسعار الرسمية لها، والموجودة في منافذ البيع المختلفة في الأسواق.

وأثار ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق حالة من الغضب بين مدخنيها، ومنتجيها في شركة الشرقية للدخان، والحكومة المصرية، التي تدخلت على الفور لسد تلك الفجوة في الأسعار والفضاء على تلك الأزمة التي افتعلها جشع التجار، حتى انتهت الأزمة…

هل انتهت ازمة السجائر رسميًا؟

بعد ما بدأت أزمة السجائر بالظهور وأثرت على المستهلكين، أعلنت شركة الشرقية للدخان تدخلها الفوري من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي من شآنها إنهاء الأزمة، إذ اتخذت الحكومة المصرية بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان قرارات عاجلة للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، حيث عملت الحكومة على متابعة نشاط الشرقية للدخان وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجاتها.

اتخذت شركة الشرقية للدخان عدة خطوات لإنهاء زمة ارتفاع أسعار السجائر، هي:

تعزيز الشركة انتاجها من السجائر بمقدار 15% مقارنة بالفترة السابقة

زيادة المطروح في السوق من السجائر بمقدار 150 مليون سيجارة في اليوم

مراقبة الأسواق والتواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات

أسعار السجائر الرسمية

سعر سجائر مونديال لايت 24 جنيهًا.

سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول بـ 24 جنيهًا.

أسعار علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري 24 جنيهًا.

سعر سجائر مونديال سويتش منتول نحو 24 جنيهًا.

أسعار سجائر بلمونت بـ 24 جنيهًا.

سعر سجائر كليوباترا كوين سوفت 24 جنيهًا.

وصل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض لـ 24 جنيهًا.

أسعار علبة سجائر مونديال أحمر 24 جنيهًا.

أسعار علبة سجائر مونديال أزرق بـ 24 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا سوبر ستار جنيها بـ 24 جنيها.

سعر سجائر بوسطن جنيها نحو 24 جنيها.

سعر سجائر بال مال حوالي 35 جنيها.

سعر سجائر فايسروي 35 جنيها.

3 إجراءات عاجلة اتخذتها الحكومة لخفض أسعار السجائر

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، وهو الأمر الذي يُسهم بدوره في زيادة حجم الإنتاج اليومي وزيادة المعروض لضبط الأسعار واستقرار السوق، وتم اتخاذ إجراءات هامة من أجل ضبط السوق وخفض الأسعار بالتعاون مع شركة الشرقية للدخان، والإجراءات هي: