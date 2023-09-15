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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

وصلت إلى معشر قريش وعبدة الأصنام | القصة الكاملة لأزمة داليا شوقي

صدى البلد

احتلت الفنانة الشابة داليا شوقي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تعرضت لإنتقادات واسعة بعد تأديتها أحد المشاهد في مسلسل سفاح الجيزة، فما القصة الكاملة لأزمة داليا شوقي؟

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دور داليا شوقي في سفاح الجيزة

جسدت الفنانة الشابة داليا شوقي في أحدث المسلسلات التي شاركت فيها « سفاح الجيزة»، دور شخصية تُدعى سلمى، والتي كانت زوجة السفاح، وضمن أحداث المسلسل اكتشفت سلمى أن زوجها هو السفاح وأنه قام باختطاف شقيقتها، بالإضافة إلى انتحاله شخصية رجل أخر، الأمر الذي جعلها تنهار من البكاء والصراخ، وبسبب هذا المشهد تعرضت داليا لإنتقادات من بعض متابعي المسلسل، معتبرين أن أدائها في هذا المشهد باهتًا، وانها كان من الممكن تأديته بصورة أفضل من ذلك..

انتقادات وصلت إلى معشر قريش وعبدة الأصنام

أثار احد مشاهد الفنانة الشابة داليا شوقي في مسلسل سفاح الجيزة حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعين إلى قسمين احدهما أشاد بأدائها، والأخر انتقدها، الامر الذي دفع بعض الفنانين للرد… 

أشادت الفنانة نشوى مصطفى بأداء داليا شوقي في مسلسل سفاح الجيزة، حيث كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: « بنت شاطرة ومجتهدة.. وهتبقى هايلة بلاش تهدوا المجتهدين.. ادوها فرصة والنقد يبقى هدفه إنها تكون أفضل وتتعلم، لكن من فضلكم حرام متكسروهاش».

ومع الهجوم الكبير الذي تعرضت له داليا شوقي على مواقع التواصل الاجتماعي، ورؤية البعض أنها غير لائقة مع الدور الذي قدمته، وانها كانت مصطنعة في أدائها، تدخلت الفنانة منال الفطاطري والدة داليا شوقي، وأشادت بأداء ابنتها في المسلسل، مدافعه عنها ضد مهاجميها ، حيث كتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: 

« إلى معشر قريش.. إلى عبدة الأصنام.. داليا شوقي ممثلة موهوبة إنسانة تنبض مشاعر وأحاسيس وتفيض أدوات، المشهد اللي فئة من الناس بتتكلم عليه ده فيه ناس كتير أوي أوي مكانوش عايزينه يخلص من كتر صدقة وحلاوته وتفاعلهم وإحساسهم بيها وبيه، برافو داليا.. أبدعتي جامد.. شكرًا وشابوه ليكي ويالا هل من مزيد ومبروك نجاح المسلسل ونجاحك حبيبتي».

كيف ردت داليا شوقي على منتقديها 

لم تتجاهل الفنانة الشابة داليا شوقي الانتقادات التي تعرضت لها من بعض متابعي أحدث مسلسلاتها «سفاح الجيزة»، حيث أبدت حزنها الشديد من تلك الانتقادات خلال لقائها باحد البرامج قائلة: 

« لا يوجد شخص اجتمع عليه الناس.. لكن الانتقادات السلبية غير البناءة مش بتفيد حد في حاجة وبتحرج بس مش أكتر.. ياريت الناس تعرف إني لحم ودم مش مكنة»

سفاح الجيزة داليا شوقي انتقادات نشوى مصطفى مواقع التواصل الاجتماعي كيف ردت داليا شوقي على منتقديها

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