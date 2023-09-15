التوازن.. مؤلف سفاح الجيزة يكشف عن أصعب مرحلة في كتابة المسلسل

كشف السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة عن أصعب شيء واجهه خلال كتابة المسلسل.



وأضاف صلاح العزب في تصريح خاص لصدى البلد أن أصعب شيء كان يواجهه في كتابة المسلسل هو التوازن بين حياة هذا السفاح في العلن وأثناء ارتكابه الجرائم.



وتابع العزب أنه كان حريص خلال كتابته على عمل هذا التوازن حيث أن السفاح كان يقوم بأفعال إيجابية ظاهرية أمام الجميع سواء من صلاة أو أفعال خير، على عكس حقيقته تماما، لذلك كان حريصا خلال الكتابة على إظهار مدى بشاعته في تنفيذ الجرائم حتى لا يحبه أحد من الجمهور أو يتعاطف معاه.

أخر حلقات سفاح الجيزة

وعرض مساء أمس الخميس آخر حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، وتصدر المسلسل محركات البحث، خاصة بعد النهاية المفتوحة التي شهدتها أحداث المسلسل.



أول تعليق من أحمد فهمي على نجاح المسلسل



وحرص أحمد فهمي على تقديم الشكر للجمهور والذى اعتبره السبب الرئيسي فى نجاح العمل، فقام بنشر صورة من العمل وعلق عليها قائلا: النهارده خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع الي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب وكان نفسي دا يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين علي العمل من أكبر واحد لأصغر واحد جه الوقت الي حابب اشكر فيه حضرتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل الي عدي توقعاتي.



وتابع: شكراً بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت او حتي نقد إيجابي واتمني اكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي ان شاء الله



مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.